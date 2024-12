Condenado a la pena máxima un hombre que asesinó a cuatro personas entre octubre de 2021 y junio de 2022

El segundo homicidio ocurrido en horas de la noche del 16 de noviembre de 2021. La víctima fue un amigo del primer asesinado y fue quien lo recogió y lo trasladó a un centro asistencial. El crimen sucedió cuando el hombre conducía su camioneta acompañado de su pareja, su hija y el hijo de la primera víctima. Una moto los abordó, desde donde le dispararon al hombre, ocasionándole la muerte. Se pudo establecer que días antes del crimen, el homicida había amenazado a las víctimas con un arma de fuego para que no hablaran con la Policía.

En la noche del 10 de junio de 2022 sucedió el tercer homicidio. El asesino llegó a la casa de la víctima, la llamó y cuando esta salió le efectuó varios disparos de arma de fuego que le costaron la vida. Este crimen no se vincularía a los anteriores, sino que habría sido por venganza o en respuesta a la muerte del hermano de una persona con quien el condenado tenía una relación cercana, indica la Fiscalía.

El cuarto homicidio, ocurrió en la tarde del 17 de abril de 2022. El condenado usó el mismo modus operandi que el anterior, fue a la casa de la víctima, la llamó por su apodo y cuando salió le efectuó varios disparos mortales.

“Se describe una seria y grave problemática de enfrentamiento en su barrio (...) refiere a una concatenación de casos graves que tienen un denominador común, están vinculados al imputado, homicidio de sus amigos y atentados contra las viviendas de su familia. No refiere a un caso solo, que en ese caso podríamos hablar de una fatal coincidencia, pero esa no es la situación (...) que su hijo tenga que dormir en el baño, que sean víctimas él y su hijo de las conductas que describe y cuatro personas vinculadas al imputado hayan sido víctimas de homicidio claramente no puede llamarse coincidencia, y son indicios de los movimientos del imputado en su barrio”, señala la sentencia.

“El actuar del imputado, sus movimientos en el barrio, que haya ejecutado a personas de la forma que viene de considerarse, claramente responde a una actividad mucho más grande, más organizada que lógicamente tiene su contrapartida, sus consecuencias y una de ellas puede ser todas esas víctimas, todas cercanas al imputado, a su entorno”. Todo este intrincado entramado barrial va dibujando claramente el móvil de los homicidios, agrega el fallo.