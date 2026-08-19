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LARRAVIDE Y AYUNTAMIENTO

Condenado por homicidio: llegó en bicicleta a una casa en Villa Española y disparó varias veces a un hombre

El homicidio ocurrido el 8 de octubre de 2025 en Larravide y Ayuntamiento. La víctima recibió cinco heridas de bala y llegó a ser trasladada de urgencia al Hospital Policial, donde falleció.

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Un hombre fue condenado a siete años y cuatro meses de cárcel por un homicidio ocurrido el 8 de octubre de 2025 en Larravide y Ayuntamiento, en Villa Española.

Ese día, un individuo de 46 años sin antecedentes penales fue atacado a tiros en el interior de una vivienda. El homicida llegó en bicicleta, se bajó, ingresó a la casa y le disparó varias a la víctima.

El hombre recibió cinco heridas de bala y llegó a ser trasladado de urgencia al Hospital Policial, donde falleció.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Pérez Castellanos, Montevideo.
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La fiscal de Homicidios de 4º turno, Andrea Naupp, logró la condena, en proceso abreviado, del autor de los disparos por violación de domicilio, homicidio y porte de arma de fuego por reincidente.

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