Condenado por homicidio: llegó en bicicleta a una casa en Villa Española y disparó varias veces a un hombre

Un hombre fue condenado a siete años y cuatro meses de cárcel por un homicidio ocurrido el 8 de octubre de 2025 en Larravide y Ayuntamiento, en Villa Española.

Ese día, un individuo de 46 años sin antecedentes penales fue atacado a tiros en el interior de una vivienda. El homicida llegó en bicicleta, se bajó, ingresó a la casa y le disparó varias a la víctima.

El hombre recibió cinco heridas de bala y llegó a ser trasladado de urgencia al Hospital Policial, donde falleció.

La fiscal de Homicidios de 4º turno, Andrea Naupp, logró la condena, en proceso abreviado, del autor de los disparos por violación de domicilio, homicidio y porte de arma de fuego por reincidente.

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