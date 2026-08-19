Un hombre fue condenado a siete años y cuatro meses de cárcel por un homicidio ocurrido el 8 de octubre de 2025 en Larravide y Ayuntamiento, en Villa Española.
Condenado por homicidio: llegó en bicicleta a una casa en Villa Española y disparó varias veces a un hombre
El homicidio ocurrido el 8 de octubre de 2025 en Larravide y Ayuntamiento. La víctima recibió cinco heridas de bala y llegó a ser trasladada de urgencia al Hospital Policial, donde falleció.
Ese día, un individuo de 46 años sin antecedentes penales fue atacado a tiros en el interior de una vivienda. El homicida llegó en bicicleta, se bajó, ingresó a la casa y le disparó varias a la víctima.
El hombre recibió cinco heridas de bala y llegó a ser trasladado de urgencia al Hospital Policial, donde falleció.
Seguí leyendo
Adolescente de 17 años fue asesinado en Pérez Castellanos y un amigo está detenido como sospechoso
La fiscal de Homicidios de 4º turno, Andrea Naupp, logró la condena, en proceso abreviado, del autor de los disparos por violación de domicilio, homicidio y porte de arma de fuego por reincidente.
Temas de la nota
Lo más visto
luto
Falleció a los 23 años Florencia Sugo, hija del cantante Lucas Sugo
EN PIEDRAS BLANCAS
Siniestro fatal: conductor intentó esquivar a una mujer que cruzaba la calle, maniobró, volcó y la atropelló en la vereda
TRES IMPUTADOS Y CINCO CONDENADOS
Operativo por contrabando permitió incautación valuada en más de 13 millones de pesos y ocho detenciones
ARTIGAS
Conductor alcoholizado perdió el dominio de su auto y volcó en pleno Puente Internacional de la Concordia
dos eran hermanos
Dejá tu comentario