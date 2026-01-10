Un hombre de 48 años fue condenado por agredir físicamente y amenazar de muerte a su pareja y a sus hijos menores de edad. El caso de violencia doméstica y de género ocurrió en el departamento de Lavalleja.

El agresor mantenía medidas cautelares de prohibición de comunicación y acercamiento hacia las víctimas, y portaba tobillera electrónica desde agosto cuando detenido, conducido a la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género, y sometido a la Justicia.

El hombre incumplió las disposiciones judiciales. Fue detenido nuevamente y puesto a disposición judicial, fue condenado por un delito de violencia doméstica agravado, reiterados delitos de desacato agravado y un delito de daño. Irá a prisión efectiva por 12 meses.

Tenía un antecedente por agravio a la autoridad policial en Montevideo, informó el Ministerio del Interior.