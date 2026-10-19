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Incautaron más de 11 kilos de cocaína en el equipaje de dos brasileñas en el Aeropuerto de Carrasco

La droga estaba oculta en 62 envoltorios de papel de aluminio. Las mujeres pretendían viajar a Madrid y desde allí volar hacia Hong Kong.

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La cocaína  estaba oculta en 62 envoltorios de papel de aluminio.

Dos brasileñas de 30 y 42 años fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional de Carrasco este domingo cuando policías encontraron más de 11 kilos de cocaína ocultos en sus equipajes. Ambas tenían previsto viajar a Madrid, España, y luego continuar hacia Hong Kong, China.

La primera mujer, de 30 años, pretendía abordar un vuelo con ese itinerario. Al inspeccionar su equipaje, los policías encontraron diez envoltorios de papel de aluminio que contenían 2,251 kilos de cocaína.

Los efectivos constataron que en el mismo vuelo viajaría otra brasileña, de 42 años, con el mismo destino. Al revisar su equipaje, encontraron otros 52 envoltorios ocultos de la misma forma, con un peso total de 8,969 kilos de cocaína.

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En total, fueron incautados 62 envoltorios con 11,222 kilos de cocaína, además de dos celulares.

Enterada la Justicia, dispuso la incautación de la droga y los teléfonos, así como la detención de ambas mujeres. La investigación continúa a cargo de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas.

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