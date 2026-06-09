Conaprole celebra sus 90 años con la inauguración de su nueva sede corporativa con certificación internacional

La Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole) celebra sus 90 años con la inauguración de su nueva sede corporativa.

El gerente general de Conaprole, Gabriel Valdés, refirió a una doble celebración. Por un lado, el 90º aniversario de la cooperativa creada el 1º de junio de 1936, y por el otro, la inauguración formal de la nueva sede corporativa "pensando en el futuro, que va a ser mucho más que 90 años".

Valdés indicó que se trata de una fecha especial, en la que los 90 años representan casi la mitad de la vida del país, y hay que hablar de la historia, pero también del futuro.

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Con respecto al nuevo edificio, el gerente general de Conaprole detalló que hay pilares de 17 metros de altura que son originales y tienen 90 años de antigüedad. La doble fachada de vidrio, más que identidad estética o arquitectónica, es "eficiencia pura de energía", tanto en invierno como en verano.

El edificio contará con la certificación internacional LEED de eficiencia energética al capturar la energía solar y el aprovechamiento del agua de lluvia para los servicios.

En su trayectoria, Conaprole se ha convertido en el principal exportador del país y de lácteos en América Latina. "Nosotros queremos mirar para adelante, hay una gran oportunidad, pero hay un gran desafío en el mundo", afirmó. Valdés indicó que el 80% de la leche uruguaya se envía a más de 75 países en todo el mundo.

Desde Conaprole, se reafirmó el compromiso con la inversión permanente con varios proyectos de innovación vinculados a la inteligencia artificial. La cooperativa ha invertido más de 30 millones de dólares anuales en los últimos 15 años, lo que significa más de 500 millones de dólares en el período. El 10% se invirtió en sostenibilidad.