MONTEVIDEO

Como cada 11 de febrero, peregrinos de todo el país llegaron a la Gruta de Lourdes para rezarle y agradecerle a la Virgen María

"Vengo todos los meses hace 30 años", dijo una de las fieles a Subrayado, mientras que otra destacó que "la fe mueve mueve montañas".

Como cada 11 de febrero, fieles de distintos puntos del país peregrinaron a la Gruta de Lourdes, en Montevideo, para rezarle a la Virgen María, protectora de los enfermos.

El origen se remonta a las apariciones de María a Santa Bernardita en la gruta de Massabielle, a orillas del río Gave de Pau, en las afueras de Lourdes, Francia.

Los testimonios de los fieles que llegaron a la gruta en Montevideo son variados, algunos expresaron que no solo van a agradecer si no también a compartir un momento de paz con la familia.

Uno de los vendedores, en este caso de mini grutas con la imagen de la Virgen, dijo que es un lugar muy lindo, muy tranquilo, de una paz absoluta.

Una niña comentó que fue a ver a Dios y que va todos los 11 de febrero junto a su madre y a su hermana.

Una de las voluntarias comentó que siempre lleva botellas vacías para que los peregrinos puedan llevarse a su casa el agua bendita.

El 11 de febrero de 1858, Bernardita y su hermana estaba cerca de la gruta buscando leña cuando vio la figura de una mujer, vestida de traje blanco, con una cinta azul en la cintura, un largo velo y dos rosas a sus pies. En sus manos la Virgen tenía un rosario.

Desde ese entonces, la historia de Bernardita y la Virgen de Lourdes ha recorrido el mundo.

