Con tres goles de Leo Fernández, Peñarol derrotó a Liverpool y es semifinalista de la Copa AUF

El técnico mirasol calificó el partido de "raro" por la cantidad de tarjetas, por el viento y por cómo se dio el juego. "Me deja una sensación que no se pudo jugar mucho. No me gustó lo que pasó, mucha agresividad, mucha patada, totalmente un exceso de agresividad que no estoy nada de acuerdo", expresó.

En cuanto al rendimiento del equipo, Aguirre dijo que "están generando situaciones de gol, pero nos está faltando completarlas". Y agregó: "Somos un equipo en formación donde vamos dándole lugar a los jugadores".

Alineaciones:

Peñarol: Washington Aguerre; Byron Castillo, Léo Coelho, Guzmán Rodríguez, Maximiliano Olivera; Damián García, Gastón Ramírez; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Eduardo Darias y Maximiliano Silvera. Director técnico: Diego Aguirre.

Liverpool: Sebastián Lentinelly; Kevin Amaro, Ignacio Rodríguez, Agustín Cayetano, Miguel Samudio; Lucas Lemos, Lucas Wasilewsky, Alex Vázquez; Matías Ocampo, Luciano Rodríguez y Renzo Machado. Director técnico: Emiliano Alfaro.

Tarjetas:

Amarillas: Coelho, G. Rodríguez, Aguerre, Leo Fernández, Mayada, Olivera (P) y Vázquez, Samudio, L. Rodríguez, Rosso (x2).

Rojas: 10' I. Rodríguez (L), 14: A. Abascal AT (L), 63' Samudio (L), 68' M. Silvera (P), 70' Ocampo (L) desde el banco, 72' Cayetano (L), 84' Rosso (L).

Fotos: Foco Uy