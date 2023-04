Con más de 2.700.000 perros y gatos en los hogares uruguayos; hay apoyo a medidas de control poblacional

b69ae33a-0582-44f9-bc82-803cc0271e11.jpg

0d39119d-a392-4ca0-a1f0-f02cbd4ee8ff.jpg

LA CANTIDAD ESTIMADA DE PERROS Y GATOS

¿En qué medida esta percepción es real? ¿Se puede medir cuántos perros y gatos hay en nuestro país?

La encuesta de Equipos preguntó a los uruguayos si tenían o no perros y gatos, y encontró con que actualmente en casi dos de cada tres hogares del país (74%) existe al menos un perro, y que en 42% de los hogares hay algún gato. Muchos hogares, además, declaran tener más de uno de estos animales (sobre todo perros). A partir de esta pregunta, y extrapolando los datos a la cantidad de hogares uruguayos del último Censo Nacional del año 2011, se puede llegar a una estimación de la cantidad de perros y gatos presentes en los hogares de nuestro país.

Según la estimación de Equipos Consultores con esta metodología, en los hogares uruguayos hay más de 1.800.000 perros, y más de 900.000 gatos, es decir, más de 2.700.000 mascotas contemplando solo estas dos categorías (que son las más frecuentes).

4d396e7d-49e8-4eee-bcc6-4176e634ac3e.jpg

fc185064-074a-4ce9-89ac-8389dc2baa73.jpg

Por supuesto, la población total de estos animales seguramente es mayor, por la cantidad de perros y gatos callejeros, cuya estimación de estos muy difícil de realizar (y no es posible a través de encuestas). En años anteriores Equipos Consultores había realizado estimaciones similares, solo de la población canina en hogares, y los datos muestran que esta población ha venido en aumento. En 2014 la cantidad de perros en hogares se estimaba en algo más de 1.100.000, y ahora en 1.800.000, por lo cual la población ha aumentado aproximadamente 57% en menos de una década.

206d0962-3b4f-43c3-90d6-1f04604bf15f.jpg

Por tanto, la percepción de la población sobre un aumento en la cantidad de población canina, parece tener un sustento real de acuerdo a las estimaciones de Equipos Consultores.

El próximo Censo Nacional a realizarse este año por el INE (Instituto Nacional de Estadísticas) incluye también una medición sobre esta temática, que permitirá afinar las estimaciones aquí presentadas.

NO TODOS CUIDAN POR IGUAL

Las opiniones sobre cuánto los uruguayos cuidan a los perros que tienen como mascotas está dividida. Un grupo importante (39%) opina que “la mayoría” de los propietarios cuidan bien a sus perros, pero también hay un grupo significativo (37%) que cree que el buen cuidado no se da en todos los casos (piensa que “algunos sí y otros no”). E incluso casi uno de cada cinco (19%) sostiene que en la mayoría de los casos los perros no son bien cuidados.

ZUASNABAR PERRO Y GATOS 2

EL APOYO AL CONTROL POBLACIONAL Y AL DECRETO DE CASTRACIÓN

En este contexto, la amplia mayoría de la población (85%) está de acuerdo con la idea general de que el Estado debe “regular y controlar” la cantidad de perros, mientras que un 11% preferiría que el Estado no se involucrara en este tema. El apoyo abstracto a la regulación y control estatal es, entonces, mayoritaria.

729d15e3-a253-494b-9c44-6812d424de8b.jpg

La encuesta también indagó los niveles de conocimiento y apoyo a un decreto del Poder Ejecutivo de hace algunas semanas que establece la obligatoriedad de la castración de perros y gatos domiciliarios. El conocimiento de esta iniciativa puede considerarse pleno para un 42% de la población (“tengo una idea clara de qué se trata”), y difuso para un 22% (“escuché hablar, pero no tengo una idea clara”), mientras que más de un tercio de la población (36%) directamente no escuchó hablar de este decreto. Entre quienes escucharon hablar, el apoyo a la medida de la castración es mayoritario (52%), y el rechazo es minoría (7%).

1c4e5686-733f-48af-b35c-67244435349d (1).jpg

8d82b39f-9965-4346-9645-ac8ea5cf5811.jpg

Por tanto, en un contexto de amplio respaldo a la idea de que el Estado debe involucrarse en el control poblacional, la medida específica del gobierno en torno a la castración, si bien no es plenamente conocida, no genera grandes rechazos. Es de destacarse también que los niveles de apoyo y rechazo al decreto son similares entre quienes tienen perros y gatos en sus hogares, y entre quienes no los tienen.

FICHA TÉCNICA

El presente informe fue elaborado sobre la base de una encuesta realizada por Equipos Consultores entre el 21 y 29 de marzo de 2023 a partir de encuestas realizadas en forma presencial (cara a cara).

El universo de estudio de las encuestas presenciales fueron todas las personas de 18 años y más, residentes en localidades mayores a 2.000 habitantes en todo el territorio nacional.

Las personas encuestadas de forma presencial fueron seleccionadas del total en base a una muestra estratificada, probabilística, multietápica de hogares, que utiliza cuotas de sexo y edad para la elección final del entrevistado. Se abarcaron 176 puntos muestrales en todo el país.

El tamaño muestral efectivo de las encuestas presenciales fue de 704 casos. El margen de error máximo esperado para una encuesta de 704 casos es de +- 3,7 %, dentro de un intervalo de confianza del 95%.

Los resultados fueron ajustados según sexo, edad, región, nivel educativo, condición de ocupación y voto anterior de los encuestados.

La encuesta regular de Equipos Consultores es financiada por múltiples clientes: medios de comunicación, organizaciones sociales, empresas privadas, organismos internacionales y partidos políticos, entre otros.

Preguntas aplicadas:

Cambiando de tema… ¿Usted tiene perro? (Categorías de respuesta: 1. Sí, 2. No, 3. No contesta) (PARA LOS QUE TIENEN PERRO) ¿Cuántos tiene? (REGISTRAR NÚMERO).

¿Y tiene gato? (Categorías de respuesta: 1. Sí, 2. No, 3. No contesta) (PARA LOS QUE TIENEN GATO) ¿Cuántos tiene? (REGISTRAR NÚMERO).

Hablemos ahora de los perros de la calle. En su opinión, en Uruguay… (Categorías de respuesta: 1. Existen más perros en la calle que antes, 2. Existe la misma cantidad de perros en la calle que antes, 3. Existe menos perros en la calle que antes, 4. No sabe/ No contesta).

Hablemos ahora de los perros que la gente tiene en sus casas (por razones de seguridad o como mascotas). En su opinión, en Uruguay… (Categorías de respuesta: 1. Existen más perros en casas que antes, 2. Existe la misma cantidad de perros en casas, 3. Existe menos perros en casas que antes, 4. No sabe/ No contesta).

¿Ud. diría que las personas que tienen perros en sus casas las cuidan bien y hacen una tenencia responsable de sus perros, o que no lo hacen? (Categorías de respuesta: 1. La mayoría los cuidan bien, 2. Algunos sí, otros no, 3. La mayoría no los cuidan bien, 4. No sabe/ No contesta).

En términos generales, ¿Ud. diría que el Estado debe regular y controlar la cantidad de perros que hay en nuestro país, o que no debe regular y controlar la cantidad de perros? (Categorías de respuesta: 1. Sí, debe regular y controlar la cantidad de perros, 2. No, no debe regular y controlar la cantidad de perros, 3. No sabe/ No contesta).

Hace algunas semanas el gobierno estableció un Programa Nacional de Control Reproductivo, que establece la castración obligatoria de perros y gatos. ¿Ud. escuchó hablar sobre este tema? (Categorías de respuesta: 1. Sí, escuchó hablar y tiene una idea clara, 2. Sí, escuchó hablar, pero no tiene una idea clara, 3. No, no escuchó hablar, 4. No sabe/ No contesta).

(PARA LOS QUE ESCUCHARON HABLAR) ¿Y Ud. está de acuerdo o en desacuerdo con esa iniciativa? (Categorías de respuesta: 1. De acuerdo, 2. Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 3. En desacuerdo, 4. No sabe/ No contesta).