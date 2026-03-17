Con los votos de la oposición se aprobó en el Senado la interpelación al ministro del Interior

Con los votos de blancos y colorados el Senado aprobó este martes la interpelación al ministro del Interior Carlos Negro.

Se aprobó por 14 votos en 31, los suficientes según el reglamento de la Cámara para llamar a sala a un ministro en régimen de interpelación.

El senador colorado Pedro Bordaberry será quien lleve adelante la interpelación. En rueda de prensa adelantó que el llamado a sala se concretará alrededor del 9 de abril.

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Cuestionado por el senador del Frente Amplio Eduardo Brenta, quien recordó que Carlos Negro estuvo hace un mes en la Comisión Permanente “durante 7 horas”, apuntó, respondiendo preguntas sobre los mismos puntos que plantea la interpelación, el senador colorado dijo que motivaron el llamado a sala, entre otras cosas, los anuncios que hizo sobre seguridad el presidente Yamandú Orsi durante su discurso del 2 de marzo ante la Asamblea General.

Bordaberry recordó que en ese discurso Orsi dijo que cumpliría con el compromiso de campaña electoral de incorporar 2.000 policías a través del llenado de 1.200 vacantes.

El senador de la oposición dijo que cubrir vacantes no es incorporar y ampliar la cantidad de policías, y señaló que eso fue lo que terminó de decidirlo a proponer la interpelación.

Ahora oficialismo y oposición tendrán 15 días para coordinar la comparecencia del ministro del Interior.

La semana próxima Negro presentará públicamente el anunciado plan nacional de seguridad, con el objetivo de aplicar políticas de lucha contra la delincuencia de aquí a 10 años, según declaró.