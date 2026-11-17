Patos Cabreros, murga, Carnaval 2026.

Tras la última etapa de la prueba de admisión, los conjuntos clasificados para el Carnaval 2027 de Montevideo son nueve murgas, dos revistas, dos humoristas, un conjunto de parodistas y grupos de sociedad de negros y lubolos.

Todos estos conjuntos se suman a los ya clasificados para el Carnaval 2027 por haber participado de la Liguilla del Carnaval 2026.

La próxima instancia será conocer la grilla diaria de actuaciones en el Teatro de Verano, luego de que el 21 de enero se de por inaugurado oficialmente el carnaval con el desfile por la Avenida 18 de Julio.

Los clasificados ahora Murgas: Agarrate Catalina Asaltantes con Patente Jardín del Pueblo La Justa La Mojigata Sorda de un oído La farola de Treinta y Tres La Margarita La Reina de La Teja Revistas: Carambola House Humoristas: Los Chobys Social Club Parodistas: El Clan Sociedad de Negros y Lubolos: Más que lonja La nueva escuela Y estos son los conjuntos que ya habían clasificado por participar de la Liguilla 2026: Murgas Cayó la Cabra. Doña Bastarda. Falta y Resto. La Gran Muñeca. La Nueva Milonga. La Trasnochada. Los Diablos Verdes. Patos Cabreros. Queso Magro. Un Título Viejo. Parodistas Caballeros. Los Muchachos. Momosapiens. Zíngaros. Humoristas Cyranos. Los Rolin. Sociedad Anónima. Sociedades de Negros y Lubolos La Sara del Cordón. Valores. Yambo Kenia. Revistas La Compañía. Madame Gótica. Tabú.

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