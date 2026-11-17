Tras la última etapa de la prueba de admisión, los conjuntos clasificados para el Carnaval 2027 de Montevideo son nueve murgas, dos revistas, dos humoristas, un conjunto de parodistas y grupos de sociedad de negros y lubolos.
Con los clasificados en la prueba de admisión se completó la lista de conjuntos para el concurso oficial del Carnaval 2027
Terminó la prueba de admisión y 16 conjuntos clasificaron al concurso oficial del Carnaval 2027, que se suman a los ya clasificados por haber alcanzado la Liguilla del 2026.
Todos estos conjuntos se suman a los ya clasificados para el Carnaval 2027 por haber participado de la Liguilla del Carnaval 2026.
La próxima instancia será conocer la grilla diaria de actuaciones en el Teatro de Verano, luego de que el 21 de enero se de por inaugurado oficialmente el carnaval con el desfile por la Avenida 18 de Julio.
Bruno fue eliminado de Gran Hermano Uruguay: "para bien o para mal jugamos, nos divertimos, pasamos mal"
Los clasificados ahora
Murgas:
Agarrate Catalina
Asaltantes con Patente
Jardín del Pueblo
La Justa
La Mojigata
Sorda de un oído
La farola de Treinta y Tres
La Margarita
La Reina de La Teja
Revistas:
Carambola
House
Humoristas:
Los Chobys
Social Club
Parodistas:
El Clan
Sociedad de Negros y Lubolos:
Más que lonja
La nueva escuela
Y estos son los conjuntos que ya habían clasificado por participar de la Liguilla 2026:
Murgas
Cayó la Cabra.
Doña Bastarda.
Falta y Resto.
La Gran Muñeca.
La Nueva Milonga.
La Trasnochada.
Los Diablos Verdes.
Patos Cabreros.
Queso Magro.
Un Título Viejo.
Parodistas
Caballeros.
Los Muchachos.
Momosapiens.
Zíngaros.
Humoristas
Cyranos.
Los Rolin.
Sociedad Anónima.
Sociedades de Negros y Lubolos
La Sara del Cordón.
Valores.
Yambo Kenia.
Revistas
La Compañía.
Madame Gótica.
Tabú.
Dejá tu comentario