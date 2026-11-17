Con el 59,29% de los votos fue eliminado Bruno de Gran Hermano Uruguay, y dejó quebrado a Guillermo, que lo despidió con un apretado abrazo entre lágrimas. Juanma y Acevedo siguen en la casa y en el juego.
Bruno fue eliminado de Gran Hermano Uruguay: "para bien o para mal jugamos, nos divertimos, pasamos mal"
Bruno dejó la casa en medio de la emoción y el llanto de Guillermo. Sobre el juego reflexionó: “te lleva al límite las emociones” y “el encierro hace efecto en la cabeza”.
Así fue la despedida de sus compañeros y de Big, antes de abandonar la casa:
“Fue una experiencia increíble”, dijo Bruno a Eliana Dide ni bien dejó la casa, y dedicó unas palabras especiales a Guillermo: “estaba con un rosario rezando”.
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Antes de irse, en medio de un sentido abrazo, Bruno le auguró a Guillermo el triunfo en Gran Hermano: “en un mes ganás y salís campeón y te encuentro afuera”.
Ya fuera de la casa, y aún emocionado, Bruno dijo que se lleva “amistades para toda la vida”, y reflexionó sobre el efecto de la casa y el encierro en los jugadores: “te lleva al límite las emociones” y “el encierro hace efecto en la cabeza”.
Ya sobre el juego en sí, dijo que le puso “mucha cabeza en vez de disfrutarlo más”.
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