Con el 59,29% de los votos fue eliminado Bruno de Gran Hermano Uruguay, y dejó quebrado a Guillermo, que lo despidió con un apretado abrazo entre lágrimas. Juanma y Acevedo siguen en la casa y en el juego.

Así fue la despedida de sus compañeros y de Big, antes de abandonar la casa:

“Fue una experiencia increíble”, dijo Bruno a Eliana Dide ni bien dejó la casa, y dedicó unas palabras especiales a Guillermo: “estaba con un rosario rezando”.

¡ASÍ FUE LA DESPEDIDA DE BRUNO! Sus últimos momentos en la casa más famosa antes de cruzar la puerta. ¿Qué les dejó su paso por GH? #GranHermanoUY pic.twitter.com/iRhROyEj5a

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Antes de irse, en medio de un sentido abrazo, Bruno le auguró a Guillermo el triunfo en Gran Hermano: “en un mes ganás y salís campeón y te encuentro afuera”.

¡ELI FUE A RECIBIR A BRUNO! Así fue el encuentro apenas salió de la casa más famosa. ¿Qué les pareció este recibimiento?

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Ya fuera de la casa, y aún emocionado, Bruno dijo que se lleva “amistades para toda la vida”, y reflexionó sobre el efecto de la casa y el encierro en los jugadores: “te lleva al límite las emociones” y “el encierro hace efecto en la cabeza”.

Ya sobre el juego en sí, dijo que le puso “mucha cabeza en vez de disfrutarlo más”.