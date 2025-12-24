Con la tregua en Gaza, Belén vuelve a celebrar la Navidad con alegría

Al compás de tambores y bajo un cielo despejado, jóvenes palestinos desfilaron este miércoles en las calles de Belén , para dar inicio a la primera Navidad festiva después de dos años ensombrecidos por la guerra de Gaza .

Durante toda la guerra, que comenzó con el ataque de Hamás contra Israel en octubre de 2023, un tono sombrío marcó las Navidades en Belén, ciudad bíblica donde nació Jesucristo.

Pero el miércoles las celebraciones volvieron con fuerza en la ciudad de Cisjordania ocupada, mientras se mantiene una frágil tregua en la Franja de Gaza, donde cientos de miles de personas afrontan el invierno y la lluvia en precarias carpas.

Cientos de personas participaron en el desfile del grupo scout salesiano por la estrecha calle de la Estrella de Belén.

"Se siente que la Navidad llegó de verdad", se alegró Milagros Anstas, de 17 años, con su uniforme azul y amarillo. "Es un día lleno de alegría, porque antes no podíamos celebrar debido a la guerra", declaró.

Cristianos de todas las edades se dirigieron a la céntrica Plaza del Pesebre, donde espectadores se asomaban desde los balcones del edificio municipal para observar las celebraciones y escuchar los villancicos.

Un imponente árbol de Navidad, decorado con adornos rojos y dorados, brillaba junto a la Iglesia de la Natividad.

La basílica data del siglo IV y fue construida sobre una gruta donde los cristianos creen que Jesús nació hace más de 2.000 años.

El papa León XIV llamó el martes a una tregua global de un día por Navidad. "Renuevo mi llamado a todas las personas de buena voluntad para que respeten un día de paz, al menos en la festividad del nacimiento de nuestro Salvador", declaró el pontífice.

El papa celebrará este miércoles su primera misa de Nochebuena en el Vaticano a las 20H30 GMT en la Basílica de San Pedro.

"Ganas de vivir"

El municipio de Belén optó por reducir las celebraciones navideñas mientras la guerra asoló Gaza, territorio costero palestino geográficamente separado de Cisjordania por Israel.

Un alto el fuego mediado por Estados Unidos entre Israel y Hamás, que comenzó en octubre, detuvo los combates a gran escala en Gaza, aunque muchos siguen afrontando una vida de penurias tras perder sus hogares y a sus seres queridos.

El patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, llegó a Belén para presidir la tradicional misa del Gallo en la Iglesia de la Natividad.

"Este año queremos una Navidad llena de luz porque es lo que necesitamos tras dos años de oscuridad", declaró el prelado antes de la ceremonia.

Pizzaballa visitó Gaza durante el fin de semana y celebró una misa de Navidad en la parroquia de la Sagrada Familia, en Ciudad de Gaza, el domingo.

El patriarca relató a la multitud, que fue testigo de la "catastrófica" situación en Gaza, pero que también vio resiliencia y "ganas de vivir".

"En mitad de la nada, ellos son capaces de celebrar", dijo.

Los habitantes de Belén, cuya economía depende casi por completo del turismo, esperan que el regreso de las celebraciones navideñas devuelva la vida a la ciudad y reactive la llegada de visitantes.

En los últimos meses los peregrinos cristianos comenzaron lentamente a regresar la ciudad santa.

Carmelina Piedimonte viajó desde Italia y afirmó que presenciar las celebraciones de la Navidad en Cisjordania ocupada la llenó de esperanza.

"Si tienes amor en tu corazón, entonces es posible tener un mundo sin guerra", afirmó.

Para Ursula Whalen, originaria de Carolina del Norte, en Estados Unidos, pasar esta fiesta en Belén "es el sueño de toda una vida".

En Siria, los cristianos de Damasco celebraron colocando luces de Navidad en la Ciudad Vieja, para intentar dejar atrás los temores, tras un ataque contra una iglesia en junio que dejó varios muertos.

"Siria merece alegría y que seamos felices y tengamos esperanza en un nuevo futuro", declaró Loris Aasaf, una estudiante de 20 años.

En todo el mundo cristiano, esta es una fecha de reuniones familiares, en la que los niños esperan con ansias recibir regalos.

El sitio web Flightradar24, entre otros, revivió su tradición de publicar un rastreador de Papá Noel en directo, que mostraba el trineo surcando los cielos desde el Polo Norte para repartir regalos.

FUENTE: AFP