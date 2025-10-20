Con la presencia de Orsi, se celebró el Día de la Construcción: "La llamita prendida en momentos complicados", dijo el presidente

La Cámara de la Construcción celebró este lunes el Día de la Construcción con la presencia del presidente Yamandú Orsi y varias autoridades del gobierno nacional.

Su presidente, Alejandro Ruibal, se refirió al nivel de actividad y desarrollo que hay en el sector y mencionó las prioridades para este período.

"Hay un buen nivel de actividad sustentado básicamente por las obras de arquitectura (...) muchas de ellas en el marco de la ley de vivienda promovida. También hay obras de arrastre que vienen de Vialidad. Está en una meseta en la construcción, pero hay que renovar proyectos porque se terminan".

Consultado sobre las prioridades de acá hasta el 2029, Ruibal dijo que la prioridad de inversión pública es la que plantea el gobierno en el Presupuesto.

"En Vialidad (...) en obras de movilidad urbana, de hospitales, de agua y saneamiento, hay algún recinto penitenciario también y en viviendas con una cifra importante (...) básicamente se está hablando de 69 mil viviendas con distintos tipos de intervenciones".

En la actividad participó el presidente Yamandú Orsi, el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez, la ministra de Industria Fernanda Cardona y el ministro de Economía Gabriel Oddone quien destacó el papel de la construcción para el crecimiento del país.

"La construcción juega un papel clave para el crecimiento por la importancia que tiene para la inversión, por la importancia que tiene para la generación de trabajo. En la matriz de protección social juega un papel clave precisamente por el tipo de empleos de calidad que da, por el tipo de contribuciones al desarrollo con este tipo de fondos".

Por su parte, el presidente Orsi dijo que es un sector dinamizador que mueve el resto de la economía, que paga buenos salarios y que siempre ha sido el sostén para Uruguay. "La llamita prendida en momentos complicados".

"Lo vinculado a la infraestructura genera en otras áreas de la economía, por ejemplo en la producción agropecuaria, en la producción industrial, genera facilidades".