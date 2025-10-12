RECIBÍ EL NEWSLETTER
DESDE LA HORA 16:00

Con la mirada en ambas tablas y tras el traspié de Peñarol, Nacional visita a Danubio en Jardines

El encuentro por la décimoprimera fecha del Torneo Clausura se disputa desde la hora 16:00 con arbitraje de Leodán González.

nacional--hinchada-tricolor-focouy

Nacional se traslada este domingo hasta el estadio María Mincheff de Lazaroff para enfrentar al local a partir de la hora 16:00 por la fecha 11 del Torneo Clausura.

Los dirigidos por Pablo Peirano se miden ante Danubio con la obligación de sumar unidades aprovechando las unidades que dejó su tradicional rival este sábado en su visita a Durazno.

En la tabla del Torneo Clausura, el tricolor está segundo con 20 puntos, mientras que en la Tabla Anual está primero con 72.

nacional derroto 2-1 a cerro largo en el gran parque central por la decima fecha del torneo clausura
Nacional derrotó 2-1 a Cerro Largo en el Gran Parque Central por la décima fecha del Torneo Clausura

El equipo albo no contará con el panameño Mejía en el arco ya que se encuentra con su selección, por lo que Ignacio Suárez será el encargado de defensor la valla.

El Diente López, Christian Oliva, Juan Cruz de los Santos tampoco estarán a la orden.

Por su parte, el franjeado que siempre se hace fuerte en su casa, parará un equipo similar al que enfrentó a Peñarol el pasado fin de semana.

Matías González y Emiliano Velázquez vuelven al once titular.

En la tabla del Clausura, los dirigidos por Gustavo Matosas tienen 13 puntos y están en la décima posición, mientras que en la Anual suman 35 unidades y se encuentran en la décimosegunda posición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Nacional/status/1977434139809788071&partner=&hide_thread=false

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/DanubioFC/status/1977433542662705569&partner=&hide_thread=false

DESDE LA HORA 16:00

