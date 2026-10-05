Con goles de Viera y Gómez, Nacional venció a Montevideo City Torque y queda en carrera en el Clausura

Nacional derrotó 2-0 a Montevideo City Torque en el Gran Parque Central por la novena fecha del Torneo Clausura.

Los goles del equipo de Daniel Carreño fueron convertidos por Tomás Viera, a los 11', y Maximiliano Gómez, a los 46'.

Esta era la última chance del tricolor de meterse en la carrera por el Clausura y lo logró quedar en la cuarta posición del torneo, con 17 puntos. Con esta victoria, Nacional sumó 52 en la Tabla Anual.

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El arquero Luis Mejía salió lesionado a los 38' del segundo tiempo, ingresando en su lugar Alexis Arias.

El Ciudadano perdió la oportunidad de llegar a la cima y acercarse a Peñarol en la Tabla Anual.

El encuentro estuvo arbitrado por Gustavo Tejera y el VAR estuvo a cargo de Antonio García.