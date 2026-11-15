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GRAN PARQUE CENTRAL

Nacional perdió la chance de pelear por el Clausura y acercarse en la Anual tras empatar 1-1 con Albion

Los dirigidos por Daniel Carreño no aprovecharon la derrota de Deportivo Maldonado y el empate de Montevideo City Torque.

Foco Uy

Foco Uy

Nacional empató 1-1 con Albion este sábado en el Gran Parque Central por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura.

El gol del tricolor fue anotado por Lacoste, en contra a los 15'. Para Albion marcó Zifiaurre, a los 81'.

El equipo de Daniel Carreño no aprovechó el empate de Montevideo City Torque ante Racing y la derrota de Deportivo Maldonado a manos de Cerro en el estadio Domingo Burgueño Miguel.

En la Tabla del Torneo Clausura, Nacional está tercero con 27 puntos, a tres del líder Liverpool que si gana este domingo es campeón del torneo.

En la Tabla Anual, se encuentra cuarto con 62 puntos.

Maximiliano Gómez salió del campo de juego con una dolencia en el posterior de la pierna derecha.

El encuentro estuvo arbitrado por Esteban Guerra y en el VAR Christian Ferreyra.

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