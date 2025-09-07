Nacional recibe a Racing este domingo en el Gran Parque Central por la sexta fecha del Torneo Clausura. Este es el último partido a puertas cerradas para el tricolor, debido a la sanción por los incidentes del partido clásico del Torneo Intermedio.
Con goles de López y Gómez, Nacional vence 3-0 a Racing por la sexta fecha del Torneo Clausura
El encuentro que se disputa en el Gran Parque Central es arbitrado por Gustavo Tejera, mientras que el VAR está a cargo de Leodán González.
Para el encuentro, Pablo Peirano no cuenta con el arquero Luis Mejía que se encuentra con su selección, por lo que Ignacio Suárez es el encargado de defender el arco.
En la tabla, los tricolores están octavos con siete unidades, a ocho puntos de su tradicional rival que es líder. En la Tabla Anual, se encuentra primero con 59, pero debe ganar esta tarde para ampliar la ventaja ya que Peñarol está a una unidad.
Nacional goleó 3-0 a Racing y mantuvo los cuatro puntos de diferencia en la Anual sobre Peñarol
Los dirigidos por Pablo Peirano tendrán doble fecha esta semana ya que tendrán que disputar la Copa AUF.
