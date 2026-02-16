La historia de amor de Jonnathan y Verónica, la pareja hincha de Nacional que se comprometió en el Parque Central

Una emotiva propuesta de matrimonio se hizo viral en redes sociales. Ocurrió el sábado pasado durante el partido entre Nacional y Racing en el Gran Parque Central .

Luego del gol de Maxi Gómez, Jonnathan Arechichu se arrodilló, sacó las alianzas y le propuso casamiento a Verónica Castro. La fecha lo ameritaba, 14 de febrero, Día de San Valentín.

Jonnathan habló con Subrayado y contó por qué eligió ese momento y ese lugar para realizarle a Verónica la propuesta. Como hincha de Nacional pensaba hacer algo así, en la cancha y con la persona que quiere en su vida.

Verónica no se lo esperaba y para ella el momento fue "impresionante". Reveló que su hija fue cómplice y la previa ya la hizo sospechar que algo iba a ocurrir. Fueron al Parque Rodó y había mucha complicidad entre Jonathan y la niña.

Sobre el momento de la propuesta, Verónica afirmó que cuando él se trepó al alambrado pensó que iba a festejar el gol, nunca que se iba a arrodillar y pedirle en matrimonio. "Es un montón" pero "uno como hincha sueña con eso". "Lo ves por la tele o en redes y pensás: 'esto nunca me va a pasar' y me pasó", celebró.

La pareja se conoció luego de que él viera en redes sociales una foto en la que estaba ella. Era el 26 de enero de 2025 durante el clásico en el Estadio Centenario que los tricolores le ganaron 2-1 a Peñarol por la Supercopa Uruguaya.

A partir de ahí comenzaron a charlar, la conversación se fue intensificando, pero en persona se vieron recién en marzo. "Ella llegó a mi vida cuando yo menos lo esperaba, cuando estaba pasando por un mal momento", aseguró Jonathan.

El 27 de enero de 2026 cumplieron un año de relación. Ambos aseguran que fue un año intenso y por eso eligieron esa fecha para casarse, el 27 de enero de 2027, y sellar un amor para toda la vida.