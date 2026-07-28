Nacional visita a Tigre este martes en el estadio José Dellagiovanna por el partido de vuelta de Copa Sudamericana.
Con goles de Gómez y Silvera, Nacional vence a Tigre por Copa Sudamericana
El encuentro es arbitrado por el brasileño Ravio De Souza y el VAR está a cargo de Wagner Reway.
Los dirigidos por Jorge Bava cayeron 3-0 de locales la semana pasada en el Gran Parque Central.
Bava no cuenta con Sebastián Coates por lesión, tampoco con Bruno Zuculini por expulsión ni con Baltasar Barcia por una dolencia.
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Negro aseguró que operativo de salida de hinchas de Tigre estuvo "debidamente escoltado" y que fue "un hecho aislado"
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