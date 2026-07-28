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PARTIDO DE VUELTA

Con goles de Gómez y Silvera, Nacional vence a Tigre por Copa Sudamericana

El encuentro es arbitrado por el brasileño Ravio De Souza y el VAR está a cargo de Wagner Reway.

Foco Uy

Foco Uy

Nacional visita a Tigre este martes en el estadio José Dellagiovanna por el partido de vuelta de Copa Sudamericana.

Los dirigidos por Jorge Bava cayeron 3-0 de locales la semana pasada en el Gran Parque Central.

Bava no cuenta con Sebastián Coates por lesión, tampoco con Bruno Zuculini por expulsión ni con Baltasar Barcia por una dolencia.

negro aseguro que operativo de salida de hinchas de tigre estuvo debidamente escoltado y que fue un hecho aislado
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Negro aseguró que operativo de salida de hinchas de Tigre estuvo "debidamente escoltado" y que fue "un hecho aislado"

El encuentro es arbitrado por el brasileño Ravio De Souza y el VAR está a cargo de Wagner Reway.

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