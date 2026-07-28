Con goles de Gómez y Silvera, Nacional vence a Tigre por Copa Sudamericana

Foco Uy

Nacional visita a Tigre este martes en el estadio José Dellagiovanna por el partido de vuelta de Copa Sudamericana.

Los dirigidos por Jorge Bava cayeron 3-0 de locales la semana pasada en el Gran Parque Central.

Bava no cuenta con Sebastián Coates por lesión, tampoco con Bruno Zuculini por expulsión ni con Baltasar Barcia por una dolencia.

El encuentro es arbitrado por el brasileño Ravio De Souza y el VAR está a cargo de Wagner Reway.

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