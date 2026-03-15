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SEXTA FECHA

Con gol de su capitán, Peñarol derrotó a Albion y es líder del Torneo Apertura junto a Racing

Los dirigidos por Diego Aguirre están con 13 puntos. El gol de Maximiliano Olivera dejó al carbonero en la cima de la tabla, cumplió pero sin jugar bien.

Foco Uy

Foco Uy

El capitán aurinegro marcó la diferencia a los 24' del primer tiempo, en lo que fue su regreso al equipo titular.

Los dirigidos por Diego Aguirre cumplieron con su objetivo de sumar de a 3 con lo justo, sin jugar bien y con carencias en la ofensiva se encuentran en la cima del certamen.

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"El triunfo es muy importante porque hay que seguir sumando, obviamente que no hicimos un gran partido, pero teníamos que ganar y estamos contentos por eso. Fue un partido que sufrimos y que nos costó", dijo Aguirre en conferencia de prensa.

El encuentro estuvo arbitrado por Bruno Sacarelo y el VAR a cargo de Christian Ferreyra.

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