Con gol de su capitán, Peñarol derrotó a Albion y es líder del Torneo Apertura junto a Racing

Peñarol venció 1-0 a Albion este sábado de noche en el estadio Centenario por la sexta fecha del Torneo Apertura.

El capitán aurinegro marcó la diferencia a los 24' del primer tiempo, en lo que fue su regreso al equipo titular.

Los dirigidos por Diego Aguirre cumplieron con su objetivo de sumar de a 3 con lo justo, sin jugar bien y con carencias en la ofensiva se encuentran en la cima del certamen.

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"El triunfo es muy importante porque hay que seguir sumando, obviamente que no hicimos un gran partido, pero teníamos que ganar y estamos contentos por eso. Fue un partido que sufrimos y que nos costó", dijo Aguirre en conferencia de prensa.

El encuentro estuvo arbitrado por Bruno Sacarelo y el VAR a cargo de Christian Ferreyra.