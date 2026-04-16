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TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS

Incautan más de cien armas e imputan a 33 personas en megaoperativo: hay un policía y un expolicía involucrados

La operación Ares llevó adelante 35 allanamientos simultáneos en varias ciudades al norte del país. Los delincuentes vendían armas por aplicación de mensajería.

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Megaoperativo por tráfico internacional de armas permitió la imputación de 33 personas en el norte del país. Un policía y un expolicía están involucrados.

Policías de Rivera, Artigas, Tacuarembó y Durazno trabajaron en conjunto y lograron incautar más de 100 armas y 3500 municiones en la operación Ares.

Dentro del operativo, para el que se realizaron 35 allanamientos simultáneos, también fueron incautados siete vehículos, cigarrillos, celulares y más elementos.

Los allanamientos fueron en Rivera, Tranqueras, Vichadero, Minas de Corrales y Artigas.

Los investigadores habían constatado que un grupo transnacional se dedicaba a comercializar armas de fuego y municiones de diversos calibres a través de mensajería de texto en redes, en los que ofrecían y compraban armas.

Estaba integrado por uruguayos y los lideraba un recluso vinculado a facciones brasileñas de la frontera, informó el Ministerio del Interior. También se constató la participación de brasileños.

Los grupos de mensajería constatados tenían uno 561 integrantes y otros tres 1.700 en total. Operaban a nivel nacional e internacional.

“Las armas incautadas serán periciadas por Policía Científica para determinar si han sido robadas o utilizadas para la comisión de otros delitos, tanto dentro como fuera del país, gracias a la base de datos de Interpol, que permite intercambiar información”, informó el Ministerio del Interior.

Las imputaciones son por “delitos de tráfico interno de armas de fuego y municiones, bajo la modalidad de venta, debiendo cumplir penas que van desde los 18 a los 24 meses de libertad a prueba”.

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