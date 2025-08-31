Descubiertos in fraganti: detienen a delincuentes que robaron más de $ 70.000 de una caja fuerte

Cuando un hombre llegaba a su casa de Barra de Carrasco –Canelones– en la última medianoche, observó que había personas dentro y llamó a la Policía .

Cuando los funcionarios llegaron al lugar observaron además que a una vecina le habían querido robar su auto, y en su interior, habían dos televisores de 43 y 55 pulgadas.

En ese momento, los policías vieron a una mujer que escapó del lugar.

Según se observó en la vivienda del hombre, los delincuentes quisieron desvalijar la propiedad. Y rompieron la caja fuerte donde había una gran cantidad de dinero.

Haciendo recorridas por el lugar, los policías observaron un Nissan Tiida que estaba marcado como sospechoso. En su interior había cinco personas que tenían sus ropas manchadas con barro, debido a que ante la llegada de la Policía, escaparon por el fondo de la vivienda, dijeron fuentes policiales a Subrayado.

En el auto les incautaron pasamontañas, guantes y dinero, en su mayoría billetes de $ 2.000 agrupados en fajos. En total fueron $ 72.160. La víctima reconoció que tenía ese monto en la caja fuerte.

dinero-incautado-barra-de-carrasco Foto cedida a Subrayado. Parte del dinero incautado en Barra de Carrasco, Canelones.

Los detenidos fueron tres hombres de 31 y 29 años, y dos mujeres de 22 y 24. Los hombres tenían antecedentes por hurto, y uno de ellos además por rapiña.

El robo fue en una casa de las calles Niteroi esquina Arizona. Y la detención de los cinco sospechosos ocurrió a la una de la madrugada a tres cuadras, en Rambla Tomás Berreta y Alta Gracia. Es casi en el límite entre los departamentos de Canelones y Montevideo.

La Policía Científica hizo un relevamiento sobre el vehículo. Y del procedimiento participaron policías de la seccional 26 de Canelones, Investigaciones, PADO y efectivos en moto de la Guardia Republicana.