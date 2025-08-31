RECIBÍ EL NEWSLETTER
en Barra de Carrasco

Descubiertos in fraganti: detienen a delincuentes que robaron más de $ 70.000 de una caja fuerte

Los delincuentes empezaban a desvalijar una casa de Barra de Carrasco cuando fueron vistos y tuvieron que escapar. Fueron detenidos a tres cuadras y les incautaron más de $ 70.000, guantes y pasamontañas.

Foto cedida a Subrayado.

Foto cedida a Subrayado.

Foto cedida a Subrayado. Parte del dinero incautado en Barra de Carrasco, Canelones.

Foto cedida a Subrayado. Parte del dinero incautado en Barra de Carrasco, Canelones.

Cuando un hombre llegaba a su casa de Barra de Carrasco –Canelones– en la última medianoche, observó que había personas dentro y llamó a la Policía.

Cuando los funcionarios llegaron al lugar observaron además que a una vecina le habían querido robar su auto, y en su interior, habían dos televisores de 43 y 55 pulgadas.

En ese momento, los policías vieron a una mujer que escapó del lugar.

Foto: Subrayado. Dos hombres en moto pasaron y uno de ellos le disparó a la víctima.  
Seguí leyendo

Mataron a tiros a un hombre de 32 años en Casavalle; buscan a dos hombres en moto

Según se observó en la vivienda del hombre, los delincuentes quisieron desvalijar la propiedad. Y rompieron la caja fuerte donde había una gran cantidad de dinero.

Haciendo recorridas por el lugar, los policías observaron un Nissan Tiida que estaba marcado como sospechoso. En su interior había cinco personas que tenían sus ropas manchadas con barro, debido a que ante la llegada de la Policía, escaparon por el fondo de la vivienda, dijeron fuentes policiales a Subrayado.

En el auto les incautaron pasamontañas, guantes y dinero, en su mayoría billetes de $ 2.000 agrupados en fajos. En total fueron $ 72.160. La víctima reconoció que tenía ese monto en la caja fuerte.

dinero-incautado-barra-de-carrasco
Foto cedida a Subrayado. Parte del dinero incautado en Barra de Carrasco, Canelones.

Foto cedida a Subrayado. Parte del dinero incautado en Barra de Carrasco, Canelones.

Los detenidos fueron tres hombres de 31 y 29 años, y dos mujeres de 22 y 24. Los hombres tenían antecedentes por hurto, y uno de ellos además por rapiña.

El robo fue en una casa de las calles Niteroi esquina Arizona. Y la detención de los cinco sospechosos ocurrió a la una de la madrugada a tres cuadras, en Rambla Tomás Berreta y Alta Gracia. Es casi en el límite entre los departamentos de Canelones y Montevideo.

La Policía Científica hizo un relevamiento sobre el vehículo. Y del procedimiento participaron policías de la seccional 26 de Canelones, Investigaciones, PADO y efectivos en moto de la Guardia Republicana.

Temas de la nota

Lo más visto

video
las imágenes

Inédito: trasladaron por Montevideo una columna de 80 metros de largo y 400 toneladas de peso
NUBEL CISNEROS

Temporal de Santa Rosa: tormentas fuertes y muy fuertes, ¿qué esperar para el fin de semana?
Sociedad

Tras conflicto, llegaron primeras embarcaciones pesqueras con 50 toneladas
advertencia meteorológica

Inumet amplía a gran parte del país la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes
DOS DETENIDOS

Buscan en Maldonado a un hombre y su sobrino, desaparecidos de una casa donde la Policía incautó drogas

Te puede interesar

Foto: FocoUy. Gabriel Oddone, ministro de Economía, durante la conferencia del viernes en la que presentó el presupuesto. video
presupuesto al parlamento

Ministro de Economía presenta este domingo al Parlamento el proyecto del presupuesto
Foto: Subrayado. Dos hombres en moto pasaron y uno de ellos le disparó a la víctima.  
homicidio en montevideo

Mataron a tiros a un hombre de 32 años en Casavalle; buscan a dos hombres en moto
Foto cedida a Subrayado.
en Barra de Carrasco

Descubiertos in fraganti: detienen a delincuentes que robaron más de $ 70.000 de una caja fuerte

Dejá tu comentario