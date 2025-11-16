Liverpool vs Peñarol: semifinal del Campeonato Uruguayo desde la hora 18:00 en el estadio Centenario

Liverpool y Peñarol se miden este domingo en el estadio Centenario desde la hora 18:00 por la semifinal del Campeonato Uruguayo.
El encuentro que contará con el arbitraje de Andrés Matonte y con Antonio García en el VAR, deberá tener un ganador al cabo de los 90', en caso contrario se define por tiros penales.
Los dirigidos por Joaquín Papa, ganadores del Torneo Apertura, se miden ante los de Diego Aguirre, ganadores del Clausura y el ganador se enfrenta a Nacional que se quedó con la Tabla Anual.
Los de la Cuchilla serán locales ante el aurinegro y ocuparán el vestuario y el banco de suplentes correspondiente a la tribuna Ámsterdam.
En caso de igualdad de puntos y de saldo de goles al término de los 90 minutos, el ganador se definirá a través de tiros penales.
Además, los técnicos podrán hacer un sexto cambio en el alargue y habrá Var.
La hinchada de Liverpool ocupará la tribuna América contra Ámsterdam, mientras que Peñarol ocupará las tribunas Amsterdam, Colombes, Olímpica y tribuna América contra Colombes.
