Liverpool vs Peñarol: semifinal del Campeonato Uruguayo desde la hora 18:00 en el estadio Centenario

Liverpool y Peñarol se miden este domingo en el estadio Centenario desde la hora 18:00 por la semifinal del Campeonato Uruguayo.

Los dirigidos por Joaquín Papa, ganadores del Torneo Apertura, se miden ante los de Diego Aguirre, ganadores del Clausura y el ganador se enfrenta a Nacional que se quedó con la Tabla Anual.

Los de la Cuchilla serán locales ante el aurinegro y ocuparán el vestuario y el banco de suplentes correspondiente a la tribuna Ámsterdam.

En caso de igualdad de puntos y de saldo de goles al término de los 90 minutos, el ganador se definirá a través de tiros penales.

Además, los técnicos podrán hacer un sexto cambio en el alargue y habrá Var.

La hinchada de Liverpool ocupará la tribuna América contra Ámsterdam, mientras que Peñarol ocupará las tribunas Amsterdam, Colombes, Olímpica y tribuna América contra Colombes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LiverpoolFC1915/status/1990145864078106996&partner=&hide_thread=false El once de Liverpool para enfrentar a Peñarol en el Centenario. pic.twitter.com/CmM72y4DJw — Liverpool Fútbol Club (@LiverpoolFC1915) November 16, 2025