Liverpool vs Peñarol: semifinal del Campeonato Uruguayo desde la hora 18:00 en el estadio Centenario

El encuentro que contará con el arbitraje de Andrés Matonte y con Antonio García en el VAR, deberá tener un ganador al cabo de los 90', en caso contrario se define por tiros penales.

Liga AUF-X

Liga AUF-X

Los dirigidos por Joaquín Papa, ganadores del Torneo Apertura, se miden ante los de Diego Aguirre, ganadores del Clausura y el ganador se enfrenta a Nacional que se quedó con la Tabla Anual.

Los de la Cuchilla serán locales ante el aurinegro y ocuparán el vestuario y el banco de suplentes correspondiente a la tribuna Ámsterdam.

MADRUGADA DE DOMINGO

PATENTE 2026

El Congreso de Intendentes aprobó por unanimidad los valores de la patente para el año que viene
MONTEVIDEO

Mataron a un hombre de 30 años cuando estaba en la calle en la zona del barrio Marconi
RIGE HASTA LA HORA 11:00

Meteorología actualizó la doble advertencia por tormentas fuertes y puntualmente severas y tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
RAPIÑA EN NUEVO PARÍS

Colega recordó al médico asesinado: "Él transmitía una energía muy particular, porque siempre estaba contento"

REPERCUSIONES EN REDES SOCIALES

Ataque contra sede del INR: dirigentes políticos y sindicales expresaron "solidaridad" y llamaron a "enfrentar y derrotar el flagelo"
MADRUGADA DE DOMINGO

ESTE DOMINGO AL MEDIODÍA

Orsi fue captado haciendo las compras en supermercado de Salinas: "Al presidente también le toca hacer mandados", dijo vecino

