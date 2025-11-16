Vientos de 83 km/h afectaron localidades de Paysandú: causaron voladuras de techos, caída de tendido eléctrico y de árboles

Vientos de 83 km/h causaron varios daños en el departamento de Paysandú en la madrugada de este domingo.

El Centro Coordinador de Emergencias de dicho departamento informó que el pico máximo se dio sobre la hora 03:00, según reportó Meteorología, que afectó la zona sureste, más precisamente las localidades de La Tentación y Guichón y, en menor medida, San Félix.

No hubo personas lesionadas a raíz del temporal.

El informe primario indica que en La Tentación hubo voladuras parciales de techos y rotura de vidrios. En una vivienda de Mevir cayó un árbol y varias caídas más, además de dificultades en el servicio de energía eléctrica.

En Guichón los vientos afectaron dos casas particulares con voladuras de techos y daños en el tendido eléctrico.

Por otra parte, el registro de lluvias hasta la hora 09:00 de este domingo fue de 34.4 mm.