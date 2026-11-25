Las compras en el exterior tuvieron una baja interanual de 33,7%, de acuerdo a datos de la Dirección Nacional de Aduanas.

Entre enero y octubre, llegaron 333.610 envíos. Los datos muestran que se realizaron, en promedio, 1.101 compras a través del régimen simplificado, frente a 1.661 efectuadas en los diez meses de 2025.

Quedó en evidencia que los cambios en el régimen de encomiendas internacionales también incidieron en las compras web en el exterior realizadas a través del régimen simplificado de importación.

El pico se registró en setiembre de 2025 con 76.158 y en abril de este año se realizaron 41.498 operaciones. A partir de ese mes, las transacciones nunca superaron el umbral de las 40.000.

Las modificaciones comenzaron a regir en mayo de este año.

El gobierno dispuso además modificaciones al régimen de franquicias, no varió el máximo de tres compras al año, aumentó el tope anual hasta 800 dólares y aplicó IVA a las efectuadas en China. En el caso del régimen simplificado, también elevó el máximo a 800 dólares y mantuvo el cobro del 60% (por concepto de impuestos) sobre el valor de la factura, con un mínimo de 20 dólares, que antes era de 10.