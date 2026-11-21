La Unidad de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realiza recomendaciones para que las personas puedan comprar de forma segura durante el Black Friday.

Udeco recuerda a los consumidores que "comprar con descuento no siempre representa un ahorro, por el contrario, muchas veces, adquirir un producto que no necesitamos, por más atractivo que sea su precio, también puede significar incurrir en un gasto innecesario".

"La duración limitada de las promociones y su presentación como oportunidades excepcionales pueden influir en las decisiones de compra e inducir un consumo poco reflexivo o caer en posibles fraudes", advierte.

Teniendo en cuenta que el Black Friday "se ha convertido en una de las fechas comerciales más relevantes del calendario de consumo en Uruguay y marca la antesala de las ofertas para las fiestas de fin de año", y que "los consumidores se ven expuestos a intensas campañas promocionales donde las ofertas y los descuentos pueden convertirse en un incentivo para realizar compras no planificadas", realiza recomendaciones "para promover compras no impulsivas".

Evitá fraudes:

Verificá la autenticidad de las fuentes : Si vas a comprar por internet, que sea en páginas web seguras. Investigá en la web la reputación del vendedor y las reseñas de los productos.

: Si vas a comprar por internet, que sea en páginas web seguras. Investigá en la web la reputación del vendedor y las reseñas de los productos. Protegé tus datos personales : Evitá completar tus datos personales en correos electrónicos o mensajes que pueden imitar avisos de empresas.

: Evitá completar tus datos personales en correos electrónicos o mensajes que pueden imitar avisos de empresas. No confíes en enlaces que prometen descuentos increíbles: Reportá cualquier actividad sospechosa.

Pago y financiación

Definí un presupuesto: Identificá un tope máximo de dinero que estás en condiciones de gastar, armá una lista con lo que tenés intención de comprar y asigná prioridades.

Identificá un tope máximo de dinero que estás en condiciones de gastar, armá una lista con lo que tenés intención de comprar y asigná prioridades. Compará precios: No solamente entre distintos proveedores, sino principalmente con la evolución del precio del producto o servicio que te interesa comprar. Anotá el precio previo al Black Friday, así podrás ver qué tan relevante es el descuento ofrecido.

No solamente entre distintos proveedores, sino principalmente con la evolución del precio del producto o servicio que te interesa comprar. Anotá el precio previo al Black Friday, así podrás ver qué tan relevante es el descuento ofrecido. Comprar en el exterior : Tené en cuenta el tipo de cambio, el costo de envío, los cargos y costos asociados a la compra. Sumá el precio total y compará con el comercio local antes de finalizar la compra.

: Tené en cuenta el tipo de cambio, el costo de envío, los cargos y costos asociados a la compra. Sumá el precio total y compará con el comercio local antes de finalizar la compra. Pagos con tarjeta: De débito : la compra se refleja directo en el saldo de tu cuenta, ayuda a controlar mejor los gastos y no realizar compras innecesarias. De crédito: evaluá cómo va a impactar esa compra en tus finanzas y qué tan comprometida está tu tarjeta.Reflexioná si vas a poder pagar el total mensual de tu tarjeta, los intereses y posibles costos asociados a la refinanciación que puedan hacer crecer tu deuda de manera riesgosa.

con tarjeta:

Cambios y garantía

Revisá la política de cambios : Tomá en consideración si el vendedor permite cambios y devoluciones en la compra en la tienda física. Siempre que compres es importante consultar la política de cambios y devoluciones, para que no te lleves un disgusto.

: Tomá en consideración si el vendedor permite cambios y devoluciones en la compra en la tienda física. Siempre que compres es importante consultar la política de cambios y devoluciones, para que no te lleves un disgusto. Leé sobre la garantía : Tené en cuenta las condiciones de la garantía del producto o servicio antes de comprar y verificá que las condiciones sean iguales tanto para la compra en línea como para las tiendas físicas.

: Tené en cuenta las condiciones de la garantía del producto o servicio antes de comprar y verificá que las condiciones sean iguales tanto para la compra en línea como para las tiendas físicas. Consultá la política de cambios: En las tiendas físicas no siempre se puede devolver lo que compras. Si el comercio lo ofrece como parte de su política comercial, el establecimiento no tiene porqué devolverte el dinero, sino que podría darte un vale por el precio que abonaste para canjear en otro momento. En este caso, ese vale no puede tener fecha de vencimiento.

Arrepentimiento

Udeco recuerda a los consumidores que, en las compras en línea, tienen derecho a arrepentirse y dejar sin efecto la compra del producto (sin uso) en un plazo de 5 días hábiles.

Créditos al consumo

El crédito al consumo consiste en solicitar dinero que será utilizado para el consumo (o gasto) en productos o servicios, con el compromiso de devolverlo en cuotas dentro de un plazo acordado.

A tener en cuenta en estas fechas: