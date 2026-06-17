Compras del exterior cayeron en mayo; para Cámara de Comercio influyeron cambios en impuesto, montos y funcionamientos

Cayó un 39% el volumen de compras al exterior en mayo, respecto del mismo mes del año anterior. Para la asesora de la Cámara de Comercio, la economista Ana Laura Fernández, no se debe únicamente al IVA que comenzó a gravarse.

“Más que el impuesto TEMU, el dato que tenemos, del mes de mayo, que son más o menos más de 50 mil operaciones. Tengamos en cuenta, para tener un número, en el mes de abril llegamos a tener más de 250 mil operaciones bajo lo que es el régimen de franquicias postales internacionales. Más que el impuesto TEMU lo que jugó en el mes de mayo fueron los cambios, el impuesto, movimientos en los montos, en el funcionamiento”, sostuvo.

Fernández considera que en tres meses podrán hacer una valoración más precisa, que únicamente con el mes de mayo.

“Nosotros hemos seguido diferentes estudios que demuestran, cuando se le consulta al consumidor, qué pasa con estos cambios (...). Hay una parte de la población que dice que si hay un impacto en el precio final, lo pienso un poquito, pero no parece ser una gran limitante a la compra”, explicó.

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