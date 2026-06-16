Compras web al exterior cayeron 39% en mayo y las franquicias 43% con respecto a igual mes de 2025

Las compras web al exterior registraron una caída de 39% en mayo comparado con el mismo mes del año pasado, que coincide con la entrada en vigencia de los cambios en el IVA, según el informe de la Dirección Nacional de Aduanas.

Si se observan los primeros cinco meses del año, las compras aumentaron un 28% contra el mismo período de 2025. El acumulado en 2026 es de 1.368.588 envíos.

El principal rubro es vestimenta y manufacturas textiles; el segundo, juguetes, juegos y artículos para el recreo; tercero, bazar y decoración; el cuarto, maquinas, aparatos, material eléctrico y sus partes.

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Las franquicias cayeron en mayo un 43% respecto de mayo anterior. Ese mes, coincidentemente, las compras en el exterior que estaban exentas de IVA comenzaron a estar gravadas. Además, mayo comparado con abril del mismo año cayó un 55%.

Actualmente, este régimen admite tres compras al año por un total de 800 dólares y están gravadas por IVA. La excepción son los productos de origen estadounidense menores a 200 dólares.

Este es el sistema preferido por los que compran en el exterior pero también existe el régimen simplificado que implica el pago de un arancel del 60% sobre el valor del producto, con un piso de 20 dólares.

El informe de la Dirección de Aduanas muestra la evolución de las compras en los últimos años: en 2021 totalizaron 888.446 envíos y en 2025, 2.824.550 envíos.