El comité pro-Lula realiza una campaña a favor de Luiz Inácio Lula da Silva de cara a la segunda vuelta electoral del domingo 25 de octubre que definirá quién será el próximo presidente de Brasil.
Comité pro-Lula realiza "campaña única y excepcional" desde Uruguay a favor del presidente brasileño, aseguró Valenti
El periodista y analista político integra el comité en apoyo a Luiz Inácio Lula da Silva. Advirtió de "serios problemas" para el país si gana Flávio Bolsonaro y afirmó que en poco días se logró revertir la tendencia. La información está disponible en https://comiteprolula.net/.
El integrante del comité, Esteban Valenti, afirmó que se busca hacer "una campaña única y excepcional" desde Uruguay. "Estamos dando la batalla para evitar que gane (Flávio) Bolsonaro", indicó.
El periodista y analista político sostuvo que "Brasil es un factor fundamental del equilibrio mundial" y señaló razones nacionales para Uruguay, "para nosotros, si gana Bolsonaro vamos a tener serios problemas como país; muchas empresas van a sufrir mucho; la sociedad uruguaya va a sufrir mucho; y ni que hablar la izquierda, no solo por el 2029, va a sufrir a lo largo de todos estos años".
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Según Valenti, "va a ser una tragedia" para Uruguay quedar entre Javier Milei en Argentina y en el hipotético caso de que Flávio Bolsonaro resulte ganador en Brasil y se convierta en el próximo presidente. "Vamos a seguir hasta el último día", afirmó y aseguró que en pocos lograron cambiar la tendencia de una pérdida de unos cinco puntos porcentuales al empate técnico.
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