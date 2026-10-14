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Comité pro-Lula realiza "campaña única y excepcional" desde Uruguay a favor del presidente brasileño, aseguró Valenti

El periodista y analista político integra el comité en apoyo a Luiz Inácio Lula da Silva. Advirtió de "serios problemas" para el país si gana Flávio Bolsonaro y afirmó que en poco días se logró revertir la tendencia. La información está disponible en https://comiteprolula.net/.

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El comité pro-Lula realiza una campaña a favor de Luiz Inácio Lula da Silva de cara a la segunda vuelta electoral del domingo 25 de octubre que definirá quién será el próximo presidente de Brasil.

El integrante del comité, Esteban Valenti, afirmó que se busca hacer "una campaña única y excepcional" desde Uruguay. "Estamos dando la batalla para evitar que gane (Flávio) Bolsonaro", indicó.

El periodista y analista político sostuvo que "Brasil es un factor fundamental del equilibrio mundial" y señaló razones nacionales para Uruguay, "para nosotros, si gana Bolsonaro vamos a tener serios problemas como país; muchas empresas van a sufrir mucho; la sociedad uruguaya va a sufrir mucho; y ni que hablar la izquierda, no solo por el 2029, va a sufrir a lo largo de todos estos años".

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Según Valenti, "va a ser una tragedia" para Uruguay quedar entre Javier Milei en Argentina y en el hipotético caso de que Flávio Bolsonaro resulte ganador en Brasil y se convierta en el próximo presidente. "Vamos a seguir hasta el último día", afirmó y aseguró que en pocos lograron cambiar la tendencia de una pérdida de unos cinco puntos porcentuales al empate técnico.

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