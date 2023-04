Comité de Ética de la AUF sancionó al presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio

"Me acaban de comunicar del comité de ética de la AUF que estoy sancionado por un mes en algunas de mis facultades como presidente de Peñarol a instancia de una denuncia realizada por los árbitros; árbitros que dicho sea de paso son parte de este gobierno de la AUF", escribió Ignacio Ruglio .

Y agregó: "Claramente la medida solo busca cortar la libertad de opinión y busca que cosas como las que todos vimos este fin de semana en el Centenario y en cancha de Wanderers puedan seguirlas haciendo pero con más comodidad. A mí me sancionan y a ellos los premian con partidos internacionales. No van a poder. Van a ver que no van a poder", finalizó el presidente aurinegro.