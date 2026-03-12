Comité Central Israelita denuncia que una persona gritó y amenazó a alumnos y transeúntes en proximidad a instituciones educativas de la colectividad judía en Punta Carretas, en la mañana de este jueves.
Comité Central Israelita denuncia que una persona gritó e insultó a alumnos de instituciones educativas judías; fue detenida
El caso está en la órbita judicial y la persona fue detenida en las inmediaciones de las instituciones educativas en Punta Carretas.
Tras un llamado a la Policía, la persona fue detenida y el caso está a disposición de la Justicia, informó el Comité Central Israelita.
"Queremos transmitir tranquilidad a las familias. La situación fue atendida de forma inmediata y adecuada, priorizando en todo momento la seguridad y el bienestar de los alumnos, y aplicándose los procedimientos previstos para este tipo de situaciones", señala el comunicado. "El Comité Central Israelita del Uruguay continúa en coordinación con las autoridades competentes, trabajando para mantener las condiciones de seguridad de toda la comunidad", agrega.
