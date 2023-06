Comisionado Parlamentario realizó observaciones al proyecto de prisión domiciliaria

"Por lo tanto hay que asegurar que esto no es ningún privilegio a un grupo, a un colectivo de personas privadas de libertad ni muchísimo menos una fisura de impunidad", señaló el comisionado parlamentario. Y agregó: "Por eso creo que no es buena cosa que haya causas de delitos para los cuales se autoricen y para los cuales no, sino que sea simplemente abierta para toda persona que crea que puede estar en esa condición de vulnerabilidad".