Comisión de Seguridad de SAME 105 delimita zona de atención por 24 horas: atienden tratamientos y emergencias; van acompañados por el 911

La Comisión de Seguridad de SAME 105 emitió un comunicado a raíz del intento de rapiña a un equipo de la salud de ASSE en Malvín Norte en el que detalla la zona de exclusión que comienza a regir en la tarde de este miércoles.

"Por hechos de violencia ocurridos en la tarde de hoy contra un equipo de domiciliaria se delimita hasta mañana a las 18:00 horas", comienza indicando el comunicado.

Y agrega: "La zona comprendida es entre las calles 8 de Octubre, camino Carrasco, Pan de Azúcar, Hipólito Irigoyen, avenida Italia y Comercio".

Desde la Comisión de Seguridad de SAME 105 exhortan a los equipos médicos a realizar solo clave 1 y 2, tratamientos: plan de sueros y ATB en cursos, analgesias mayores con morfina o tramadol, curaciones postoperatorias, pacientes diabéticos y oncológicos siendo acompañados con apoyo del 911. WhatsApp Image 2026-01-07 at 18.27.08

Temas de la nota SAME 105