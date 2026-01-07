La Comisión de Seguridad de SAME 105 emitió un comunicado a raíz del intento de rapiña a un equipo de la salud de ASSE en Malvín Norte en el que detalla la zona de exclusión que comienza a regir en la tarde de este miércoles.
Comisión de Seguridad de SAME 105 delimita zona de atención por 24 horas: atienden tratamientos y emergencias; van acompañados por el 911
La comisión emitió un comunicado en el que detalla que los equipos médicos realizarán solo clave 1 y 2, tratamientos: plan de sueros y ATB en cursos, analgesias mayores con morfina o tramadol, curaciones postoperatorias, pacientes diabéticos y oncológicos.
"Por hechos de violencia ocurridos en la tarde de hoy contra un equipo de domiciliaria se delimita hasta mañana a las 18:00 horas", comienza indicando el comunicado.
Y agrega: "La zona comprendida es entre las calles 8 de Octubre, camino Carrasco, Pan de Azúcar, Hipólito Irigoyen, avenida Italia y Comercio".
Desde la Comisión de Seguridad de SAME 105 exhortan a los equipos médicos a realizar solo clave 1 y 2, tratamientos: plan de sueros y ATB en cursos, analgesias mayores con morfina o tramadol, curaciones postoperatorias, pacientes diabéticos y oncológicos siendo acompañados con apoyo del 911.
