RECIBÍ EL NEWSLETTER
RECIBEN A DIRECTORIO DE ASSE

Comisión de Presupuesto de Diputados no se reúne por diferencias entre el FA y la oposición sobre Álvaro Danza

La Comisión de Presupuesto de Diputados iba a recibir a las 10:30 al directorio de ASSE. La oposición quería decirle a Álvaro Danza que debía renunciar, y el FA planteó que fuera antes de que ingresara el presidente de ASSE. No hay acuerdo.

ALVARO-DANZA-PRESIDENTE-FUTURO-ASSE

En tanto, los legisladores del Frente Amplio plantearon que ese reclamo se hiciera en la Comisión pero antes de que ingresara Danza y el directorio de ASSE, lo que no fue aceptado por los diputados blancos y colorados.

comision de presupuesto recibe hoy a asse: blancos y colorados le diran a alvaro danza que no puede seguir en el cargo
Seguí leyendo

Comisión de Presupuesto recibe hoy a ASSE: blancos y colorados le dirán a Álvaro Danza que no puede seguir en el cargo

Por este motivo la Comisión de Presupuesto lleva más de dos horas y media de retraso, sin reunirse para continuar con el debate sobre el proyecto de ley de presupuesto nacional.

Este martes ASSE iba a presentar los lineamientos de su presupuesto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/1967979161986748906&partner=&hide_thread=false
Temas de la nota

Lo más visto

video
requerido

Cometió tres homicidios y lo buscan por otros tres: quién es El Pelón, "el más peligroso", requerido por la Policía
en paso molino

Ladrón robó en una farmacia y cuando la Policía tomaba la denuncia, otro delincuente entró a hurtar
EN RAMÓN ANADOR Y BATLLE Y ORDÓÑEZ

Video: escapó en moto de un control policial por picadas, cruzó con luz roja, chocó y murió
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"El domingo desmejora con lluvias y tormentas", dijo Nubel Cisneros en un adelanto del fin de semana
MALDONADO

"Queda dar con el delincuente más peligroso", dijo Trezza sobre la búsqueda del segundo requerido por el crimen de Playa Verde

Te puede interesar

Orsi ante nuevo planteo de la oposición sobre Álvaro Danza: Si quieren seguir entretenidos con eso, que sigan video
PRESIDENTE

Orsi ante nuevo planteo de la oposición sobre Álvaro Danza: "Si quieren seguir entretenidos con eso, que sigan"
Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado. La camioneta que conducía la mujer alcoholizada. video
habló su abogada

Declaró en Fiscalía la mujer que atropelló personas frente al Antel Arena: "Fue una situación que excedió el control de ella"
Foto: Guillermo Lorenzo, Subrayado. Policía trabaja en la escena del homicidio en Punta de Rieles.
homicidio en montevideo

Mataron de un disparo en el pecho a un hombre de 62 años en Punta de Rieles

Dejá tu comentario