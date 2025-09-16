La Comisión de Presupuesto de Diputados tenía previsto recibir este martes a las 10:30 al directorio de ASSE encabezado por su presidente Álvaro Danza, sin embargo, cerca de la hora 13 la reunión no había comenzado.
Comisión de Presupuesto de Diputados no se reúne por diferencias entre el FA y la oposición sobre Álvaro Danza
La Comisión de Presupuesto de Diputados iba a recibir a las 10:30 al directorio de ASSE. La oposición quería decirle a Álvaro Danza que debía renunciar, y el FA planteó que fuera antes de que ingresara el presidente de ASSE. No hay acuerdo.
La oposición, en particular blancos y colorados, querían decirle a Álvaro Danza en persona que debía renunciar y que no podía seguir en el cargo por mantenerse como médico en varias mutualistas.
En tanto, los legisladores del Frente Amplio plantearon que ese reclamo se hiciera en la Comisión pero antes de que ingresara Danza y el directorio de ASSE, lo que no fue aceptado por los diputados blancos y colorados.
Por este motivo la Comisión de Presupuesto lleva más de dos horas y media de retraso, sin reunirse para continuar con el debate sobre el proyecto de ley de presupuesto nacional.
Este martes ASSE iba a presentar los lineamientos de su presupuesto.
