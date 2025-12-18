Comisión Permanente resolvió convocar a Ortuño para que dé explicaciones sobre paquete de obras por agua potable

La Comisión Permanente del Parlamento resolvió este jueves convocar al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, para que dé explicaciones sobre el paquete de obras anunciado por el gobierno meses atrás en la interpelación el 19 de agosto. El llamado en régimen de comisión general fue propuesto por el diputado nacionalista, Juan Martín Rodríguez.

Ortuño reiteró su "total disposición" a concurrir al Parlamento para explicar los fundamentos de las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo con el objetivo de asegurar el abastecimiento de agua potable a la población.

El ministro expresó la confianza, la convicción y la firmeza basada en la inversión histórica anunciada por OSE para un plan integral, sistémico y las medidas del Poder Ejecutivo para atender la calidad de las fuentes del recurso hídrico.

"Volveremos a explicar al Parlamento el plan, ahora sí existente, porque forma parte de él esta renegociación del proyecto Arazatí, pero también y fundamentalmente un conjunto de obras que hemos explicado, hoy estamos confirmando, y que creemos que son una muy buena noticia para el país", indicó Ortuño.