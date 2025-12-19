Nubel Cisneros anunció viernes de calor "sofocante" con máxima de 36 °C en el sur: el pronóstico

Este viernes 19 de diciembre comenzó fresco a templado, con cielo escasamente nublado. En algunas zonas del país hubo neblinas aisladas.

En tanto, la tarde será calurosa, con elevadas sensaciones térmicas, indicó en su pronóstico el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros . Agregó que habrá buena presencia de sol.

Las temperaturas máximas previstas superan los 30 °C. En el sur, asciende a 36 °C.

Seguí leyendo El pronóstico de Nubel Cisneros para las fiestas: un fin de año más caluroso que la Navidad y sin lluvias

Cisneros había señalado este jueves que el viernes sería “sofocante” en cuanto a temperaturas. Que el calor se extenderá hasta el sábado al mediodía cuando ingrese un frente frío con lluvias y tormentas.

Mirá el detalle de las temperaturas previstas para este viernes, por zonas, en todo el país.

NORTE:

MÁX.: 38 ºC

MÍN.: 18 ºC

SUR:

MÁX.: 36 ºC

MÍN.: 18 °C

ESTE:

MÁX.: 36 °C

MÍN.: 16 °C

OESTE:

MÁX.: 38 °C

MÍN.: 20 °C