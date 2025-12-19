RECIBÍ EL NEWSLETTER
Altas temperaturas

Nubel Cisneros anunció viernes de calor "sofocante" con máxima de 36 °C en el sur: el pronóstico

El meteorólogo Nubel Cisneros dijo que la tarde estará calurosa, con sensaciones térmicas elevadas. Mirá el pronóstico.

Foto: FocoUy.&nbsp;

Foto: FocoUy. 

Este viernes 19 de diciembre comenzó fresco a templado, con cielo escasamente nublado. En algunas zonas del país hubo neblinas aisladas.

En tanto, la tarde será calurosa, con elevadas sensaciones térmicas, indicó en su pronóstico el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros. Agregó que habrá buena presencia de sol.

Las temperaturas máximas previstas superan los 30 °C. En el sur, asciende a 36 °C.

el pronostico de nubel cisneros para las fiestas: un fin de ano mas caluroso que la navidad y sin lluvias
Seguí leyendo

El pronóstico de Nubel Cisneros para las fiestas: un fin de año más caluroso que la Navidad y sin lluvias

Cisneros había señalado este jueves que el viernes sería “sofocante” en cuanto a temperaturas. Que el calor se extenderá hasta el sábado al mediodía cuando ingrese un frente frío con lluvias y tormentas.

Mirá el detalle de las temperaturas previstas para este viernes, por zonas, en todo el país.

NORTE:
MÁX.: 38 ºC
MÍN.: 18 ºC

SUR:
MÁX.: 36 ºC
MÍN.: 18 °C

ESTE:
MÁX.: 36 °C
MÍN.: 16 °C

OESTE:
MÁX.: 38 °C
MÍN.: 20 °C

ÁREA METROPOLITANA:
MÁX.: 32 °C
MÍN.: 22 °C

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

El pronóstico de Nubel Cisneros para las fiestas: un fin de año más caluroso que la Navidad y sin lluvias
EN EL HECHO MURIÓ UN HOMBRE DE 30 AÑOS

Imputaron homicidio culposo a Rafael Villanueva por el siniestro de tránsito que ocurrió en Rocha
Ursula von der Leyen

Presidenta de la Comisión Europea anunció el aplazamiento a enero de la firma del acuerdo Mercosur-UE
HOMICIDIO CULPOSO Y ENCUBRIMIENTO

Imputaron a tres médicos por mala praxis a un bebé de 13 meses, que falleció tras una cirugía de tórax
MALDONADO

Conductor de una moto murió en siniestro con una camioneta; Policía no descarta participación de tercer vehículo

Te puede interesar

MSP confirma nuevo caso de sarampión en Fray Bentos y refuerza vigilancia sanitaria
sarampión

MSP confirma nuevo caso de sarampión en Fray Bentos y refuerza vigilancia sanitaria
Foto: FocoUy. Yamandú Orsi, presidente de la República.
Viaje oficial

Orsi viaja a la Cumbre del Mercosur este viernes pese al aplazamiento del acuerdo con la UE
Foto: Mª Eugenia Scognamiglio. Zona comercial donde se produjo la rapiña y el tiroteo.
Enfrentamiento con policías

Un abatido de 20 años y un adolescente detenido tras rapiña en un bazar en Manga

Dejá tu comentario