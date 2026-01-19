Comisión Permanente del Parlamento recibe a varios ministros en las próximas semanas; este martes es el turno de Ortuño

A pesar del receso parlamentario varios ministros concurrirán al Parlamento durante lo que queda de enero y todo febrero.

El primero será Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente, junto a una delegación de OSE. Los mismos fueron convocados por la Comisión Permanente para explicar las negociaciones con el Consorcio Aguas de Montevideo por las obras que sustituirán al Proyecto Arazatí para la generación de agua potable. Esta instancia tendrá lugar este martes a la hora 12.

Dos días más tarde, el miércoles 22, también a las 12, será el turno del ministro de Ganadería, Alfredo Fratti. La convocatoria se da por parte del senador nacionalista Sebastián Da Silva, quien pedirá explicaciones sobre una serie de cambios que se han dado en los directores departamentales.

El último en concurrir al Parlamento en enero será el ministro del Interior, Carlos Negro. Será el 28 tras la convocatoria realizada por el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala. El legislador pedirá información sobre el proceso de elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública y los datos anuales del Observatorio de Violencia y Criminalidad, que suelen difundirse en enero.

Abdala aclaró que la convocatoria a Negro “no parte de un cuestionamiento, más allá de las diferencias políticas que en materia de política criminal podamos tener”, sino que apunta a tener una “instancia provechosa” de intercambio.

Para febrero y sin fecha confirmada, quedó la convocatoria al ministro de Educación, José Carlos Mahía. La misma es impulsada por el senador colorado Robert Silva y pretende conocer detalles de algunas políticas impulsadas por la cartera.