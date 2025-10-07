Comisión de Hacienda aprobó ley de lavado de activos: "Ataca el corazón del negocio del narcotráfico", dijo Caggiani

La comisión de Hacienda del Senado aprobó la ley sobre lavado de activos impulsada por el Poder Ejecutivo.

El senador y coordinador de la bancada del Frente Amplio, Daniel Caggiani , dijo que tuvo modificaciones importantes y que espera que este miércoles sea aprobada por la mayoría de los partidos políticos.

"Es un avance muy importante que ataca sobretodo el corazón del negocio del narcotráfico".

Seguí leyendo Partido Colorado anuncia que votará cambios a la ley de lavado de activos y el FA acepta postergar su aprobación

En lo que respecta a las modificaciones, el senador señaló que se busca fortalecer los organismos de contralor, mejorar aspectos que hacen al combate y seguir el rastro del dinero.

"Lo que se votó hoy en comisión es que se pase a unos USD 40.000. Lo que dicen los especialistas en estos temas es que es una de las puntas más importantes para después seguir la pista o el rastro de quienes hacen negocios ilícitos y tratan de lavar esos dineros no lícitos en el mercado".

Además, destacó la mejora de los instrumentos y mecanismos de extradición.