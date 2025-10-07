TCP denuncia incumplimiento del sindicato al convenio colectivo y da plazo hasta el miércoles para volver a la actividad

La empresa Terminal Cuenca del Plata ( TCP ), de la multinacional belga Katoen Natie , denuncia incumplimiento del convenio colectivo por parte del sindicato de trabajadores que mantiene paralizada desde hace seis días la operativa en la Terminal de Contenedores del Puerto de Montevideo.

En un comunicado, afirma que el sindicato incumple la cláusula decimoquinta del convenio bipartito vigente para la prevención de conflictos. "En esta cláusula ambas partes asumimos el compromiso de cuidar este acuerdo y transitar un proceso previo a la toma de medidas. Esto último no fue cumplido por el sindicato que los representa", asegura la empresa, que advierte la consecuencias negativas de la medida.

Además, denuncia la violación de la cláusula de paz acordada en el cláusula decimoséptima y anticipa el inicio del procedimiento de denuncia del convenio colectivo. "Lamentamos que esto vaya en este rumbo", indica.

"A lo largo de los años hemos trabajado juntos para conseguir un convenio equilibrado y que funcione adecuadamente. La empresa siempre ha apostado a buenas condiciones de trabajo y sueldos de los mejores que hay en Uruguay", sostiene Katoen Natie.

"Logramos trabajo estable, de calidad y con perspectivas de desarrollo. Es lamentable que el sindicato haya comprometido gravemente los beneficios alcanzados. Todo por intereses políticos de unos pocos. Esta historia ya la vivimos y costó muchos años recuperarnos y recuperar la confianza", agrega.

La empresa resolvió otorgar un plazo hasta el miércoles 8 a las 15 horas para que los trabajadores retomen sus tareas utilizando el sistema informático Navis.

"No podemos permitir que la terminal sea tomada como rehén, bloqueando el comercio de todo el país y provocando pérdidas de jornales para los empleados de TCP, buques para clientes, transportistas, comercio exterior, productores y muchos otros sectores que dependen del funcionamiento normal de la terminal", concluye.