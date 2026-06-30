Este martes el Poder Ejecutivo entrega en el Parlamento el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. El ministro de Economía, Gabriel Oddone, adelantó que las cuatro prioridades son infancia, seguridad, educación y la atención de personas en situación de calle.
Poder Ejecutivo entrega la Rendición de Cuentas este martes en el Parlamento; el debate comienza la próxima semana
Las cuatro prioridades son infancia, seguridad, educación y la atención de personas en situación de calle.
El jerarca explicó "aquí es donde está priorizado el aumento de gasto, que tienen distintas fuentes de poder ser soportados", entre las reasignaciones y racionalización del gasto de funcionamiento. También estarán sobre la mesa "aumentos de eficiencia tributaria, vinculados a recaudación y gasto tributario".
Con respecto a la infancia y adolescencia, Oddone recordó que el presupuesto quinquenal previó para el 2027 un incremento de 50 millones de dólares, que se mantiene y se agregan 31 millones de dólares más, para "la unificación del sistema de transferencias", de las asignaciones familiares.
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Respecto a la atención a personas en situación de calle, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, indicó que tendrán recursos incrementales, que surgen de reasignaciones dentro del presupuesto. Esto será para distintas acciones y proyectos del gobierno.
La reasignación de recursos para la seguridad pública tiene que ver con mejorar la presencia policial, la incorporación de nuevas tecnologías y la movilidad policial. El ministro Negro planteó la creación de 300 cargos de policías, para el área metropolitana y del departamento de Montevideo, para mayor presencia en los barrios.
Algunas de las reasignaciones saldrán de un recorte en el presupuesto de Colonización y en gastos de viajes y protocolo.
El diputado colorado, Conrado Rodíguez, se refirió a los anuncios del gobierno y a las expectativas que genera: "Hay que ver cómo se aplica todo esto".
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