Poder Ejecutivo entrega la Rendición de Cuentas este martes en el Parlamento; el debate comienza la próxima semana

Este martes el Poder Ejecutivo entrega en el Parlamento el proyecto de ley de Rendición de Cuentas . El ministro de Economía, Gabriel Oddone, adelantó que las cuatro prioridades son infancia, seguridad, educación y la atención de personas en situación de calle.

El jerarca explicó "aquí es donde está priorizado el aumento de gasto, que tienen distintas fuentes de poder ser soportados", entre las reasignaciones y racionalización del gasto de funcionamiento. También estarán sobre la mesa "aumentos de eficiencia tributaria, vinculados a recaudación y gasto tributario".

Con respecto a la infancia y adolescencia, Oddone recordó que el presupuesto quinquenal previó para el 2027 un incremento de 50 millones de dólares, que se mantiene y se agregan 31 millones de dólares más, para "la unificación del sistema de transferencias", de las asignaciones familiares.

Respecto a la atención a personas en situación de calle, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, indicó que tendrán recursos incrementales, que surgen de reasignaciones dentro del presupuesto. Esto será para distintas acciones y proyectos del gobierno.

La reasignación de recursos para la seguridad pública tiene que ver con mejorar la presencia policial, la incorporación de nuevas tecnologías y la movilidad policial. El ministro Negro planteó la creación de 300 cargos de policías, para el área metropolitana y del departamento de Montevideo, para mayor presencia en los barrios.

Algunas de las reasignaciones saldrán de un recorte en el presupuesto de Colonización y en gastos de viajes y protocolo.

El diputado colorado, Conrado Rodíguez, se refirió a los anuncios del gobierno y a las expectativas que genera: "Hay que ver cómo se aplica todo esto".