Comisión del Senado recibió a Oddone y votó la Rendición de Cuentas; oposición no acompañó tres artículos

El ministro de Economía, Gabriel Oddone , concurrió a la comisión de Presupuesto del Senado por la Rendición de Cuentas . Allí, los legisladores votaron el proyecto, y se aprobó. La oposición no acompañó tres artículos que tienen que ver con el endeudamiento.

El senador frenteamplista Sebastián Sabini calificó de “insólito” que la oposición no acompañe la votación. “El gobierno anterior no cumplió con la propia regla fiscal que se había impuesto. No cumplió en relación al déficit, a la deuda y al gasto, que se había impuesto a través de la LUC”.

“Nos parece muy inconsistente del gobierno. Es crítico del estado de las finanzas públicas, pero nos solicita endeudarnos para mantener el mismo nivel de gasto y de déficit. Lo que nosotros sentimos, es que no es una Rendición de Cuentas. Es una rendición del gobierno de hacer las cosas que tiene que hacer, es una resignación a mantener el estado de cosas”, consideró el colorado Gabriel Gurméndez.

Además, Oddone dijo que este miércoles anunciarán medidas “dirigidas a afectar temas de competitividad y de algunos aspectos burocráticos del funcionamiento del gobierno que afecta a las empresas, en cuanto a sus trámites y costos”.

Para Oddone, no es la política monetaria la que puede resolver ese tema, como planteó el senador Sebastián Da Silva. “Vamos a enfatizar el ataque al problema por el lado microeconómico”, aseguró.