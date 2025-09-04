RECIBÍ EL NEWSLETTER
PROPUESTA DE CONGRESO DE INTENDENTES

Comisión del Senado analiza propuesta con cambios al proyecto de ingreso a las Intendencias por concurso

La iniciativa del Congreso de Intendentes establece que el 4% de los ingresos se pueda hacer a consideración del jefe comunal, tomando como referencia el total de funcionarios de la plantilla.

plenario-senado-archivo

El senador del Partido Nacional, Javier García, afirmó que "es una muy buena iniciativa" que tiene su origen en el proyecto de ley del exsenador Adrián Peña y que busca dar transparencia y normas claras en el ingreso a la función pública en los gobiernos departamentales.

La norma general será el llamado a concurso o la definición del cargo por sorteo, con la salvedad de los cargos del equipo de confianza, como los directores, que son de designación directa del intendente, que cesan con él. El nuevo proyecto permitirá que hasta el 4% de los ingresos puedan ser a consideración del jerarca de turno, tomando como referencia el total de funcionarios de la plantilla.

Por su parte, el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, criticó la iniciativa y aseguró que dejar un porcentaje librado a la voluntad de los intendentes no cumple con el espíritu del proyecto de Peña.

PROYECTO INTENDENCIAS PEDRO

Para el senador del Frente Amplio, Nicolás Viera, es necesario que un porcentaje de los funcionarios ingresen a las intendencias por voluntad del intendente y criticó al Partido Colorado. "A mí no me queda claro nunca cuando habla un dirigente del Partido Colorado si está hablando el partido o quién habla. Esa es una dificultad que tenemos también en la comisión", afirmó.

INTENDENCIAS VIERA

