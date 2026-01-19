Comienzo de semana con tiempo agradable, fresco de mañana y cálido de tarde; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo estable y agradable en el inicio de la semana, fresco de mañana y de noche, cálido y caluroso en la tarde.
Nubel Cisneros prevé tiempo estable y agradable en el inicio de la semana, fresco de mañana y de noche, cálido y caluroso en la tarde. Los detalles día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta fresca con nubosidad dispersa observándose algunas neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo escasamente nublado, manteniendo temperaturas frescas en la noche.
El martes la mañana se presentará templada con cielo ligeramente nublado, observándose neblinas aisladas en la zona norte. La tarde seguirá cálida a calurosa con importantes periodos de Sol, manteniéndose templado en la noche.
El miércoles comienza templado con cielo ligeramente nublado aun con algunas neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo despejado, manteniendo temperaturas templadas en la noche.
Lunes 19
Zona Norte: máxima 34º y mínima 16º
Zona Su: máxima 31º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 18º
Martes 20
Zona Norte: máxima 36º y mínima 18º
Zona Su: máxima 34º y mínima 18º
Zona Metropolitana: máxima 31º y mínima 20º
Miércoles 21
Zona Norte: máxima 38º y mínima 18º
Zona Su: máxima 35º y mínima 18º
Zona Metropolitana: máxima 32º y mínima 20º
