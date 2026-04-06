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EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Comienzo de semana con lluvias y tormentas, y marcado descenso de temperatura

La semana comienza con lluvias y tormentas desde este lunes, y se extienden al martes e incluso miércoles. El informe de Nubel Cisneros con el detalle día a día.

Semana con lluvias y tormentas. Foto: FocoUy

Semana con lluvias y tormentas. Foto: FocoUy

Nubel Cisneros informa que la semana comienza con lluvias y tormentas desde este lunes, y se extienden al martes e incluso miércoles.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta húmeda e inestable con mucha nubosidad generando lluvias y tormentas aisladas principalmente en las zonas norte y litoral. La tarde seguirá inestable con abundante nubosidad comenzando a generalizarse las lluvias y tormentas a todo el país.

El martes en la mañana comienza a ubicarse sobre el país una depresión atmosférica acompañada de tormentas y lluvias (un ciclón extratropical). La tarde continuará inestable con lluvias y tormentas algunas puntualmente fuertes con actividad eléctrica, granizadas y rachas de viento.

Foto: Subrayado.
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El miércoles continuará inestable con persistencia de tormentas y lluvias, comenzando a mejorar lentamente por el oeste. La tarde se presentará ventosa con bajas sensaciones térmicas, persistiendo lluvias y lloviznas aisladas principalmente en las zonas sureste y noreste.

Lunes 6

Zona Norte: máxima 27º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 24º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 18º

Martes 7

Zona Norte: máxima 25º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 23º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 22º y mínima 17º

Miércoles 8

Zona Norte: máxima 25º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 22º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 21º y mínima 16º

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