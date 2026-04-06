Comienzo de semana con lluvias y tormentas, y marcado descenso de temperatura

Semana con lluvias y tormentas. Foto: FocoUy

Nubel Cisneros informa que la semana comienza con lluvias y tormentas desde este lunes, y se extienden al martes e incluso miércoles.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta húmeda e inestable con mucha nubosidad generando lluvias y tormentas aisladas principalmente en las zonas norte y litoral. La tarde seguirá inestable con abundante nubosidad comenzando a generalizarse las lluvias y tormentas a todo el país.

El martes en la mañana comienza a ubicarse sobre el país una depresión atmosférica acompañada de tormentas y lluvias (un ciclón extratropical). La tarde continuará inestable con lluvias y tormentas algunas puntualmente fuertes con actividad eléctrica, granizadas y rachas de viento.

El miércoles continuará inestable con persistencia de tormentas y lluvias, comenzando a mejorar lentamente por el oeste. La tarde se presentará ventosa con bajas sensaciones térmicas, persistiendo lluvias y lloviznas aisladas principalmente en las zonas sureste y noreste. Lunes 6 Zona Norte: máxima 27º y mínima 16º Zona Sur: máxima 24º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 18º Martes 7 Zona Norte: máxima 25º y mínima 16º Zona Sur: máxima 23º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 22º y mínima 17º Miércoles 8 Zona Norte: máxima 25º y mínima 14º Zona Sur: máxima 22º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 21º y mínima 16º

Temas de la nota semana

lluvias y tormentas