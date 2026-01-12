Comienzo de semana fresco de mañana y caluroso de tarde, con elevadas sensaciones térmicas

Nubel Cisneros prevé una semana con tiempo caluroso, con elevadas sensaciones térmicas durante la tarde. Se mantiene fresco de mañana y en la noche. Sin lluvias.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes comienza fresca con escasa nubosidad, observándose nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde continuará cálida a calurosa con buena presencia de Sol, permaneciendo con temperaturas frescas en la noche.

El martes tendremos una mañana fresca a templada nuevamente con bancos de nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde seguirá el tiempo estable con ambiente caluroso y elevadas sensaciones térmicas y cielo ligeramente nublado.

El viernes se espera una mañana templada a cálida con cielo escasamente nublado. En la tarde seguirá el tiempo caluroso y pesado con elevadas sensaciones térmicas e importantes periodos de Sol. Lunes 12 Zona Norte: máxima 34º y mínima 16º Zona Sur: máxima 32º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 20º Martes 13 Zona Norte: máxima 34º y mínima 18º Zona Sur: máxima 32º y mínima 18º Zona Metropolitana: máxima 31º y mínima 20º Miércoles 14 Zona Norte: máxima 36º y mínima 18º Zona Sur: máxima 34º y mínima 20º Zona Metropolitana: máxima 33º y mínima 20º

