Tiempo estable, caluroso de tarde y fresco de noche; el informe de Nubel Cisneros para los próximos días

Nubel Cisneros prevé tiempo estable de aquí al sábado, caluroso durante la mayor parte del día; fresco de mañana y de noche. Mirá el detalle día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta fresca a templada con cielo ligeramente nublado, observándose neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde continuará el tiempo estable con ambiente cálido a caluroso y cielo escasamente nublado, en tanto la noche seguirá fresca.
El viernes se espera un inicio de jornada fresca a templada con escasa nubosidad, observándose nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo estable con ambiente cálido a caluroso y buena presencia de Sol, presentando condiciones frescas en la noche.
El sábado tendremos una mañana fresca a templada con escasa nubosidad, observándose nuevamente neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo cálido a caluroso con cielo despejado comenzándose a moderar las temperaturas en la noche.
Jueves 26
Zona Norte: máxima 35º y mínima 15º
Zona Sur: máxima 32º y mínima 15º
Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 17º
Viernes 27
Zona Norte: máxima 35º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 33º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 18º
Sábado 28
Zona Norte: máxima 36º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 34º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 20º
