Tiempo estable, caluroso de tarde y fresco de noche; el informe de Nubel Cisneros para los próximos días

Nubel Cisneros prevé tiempo estable de aquí al sábado, caluroso durante la mayor parte del día; fresco de mañana y de noche. Mirá el detalle día a día.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta fresca a templada con cielo ligeramente nublado, observándose neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde continuará el tiempo estable con ambiente cálido a caluroso y cielo escasamente nublado, en tanto la noche seguirá fresca.

El viernes se espera un inicio de jornada fresca a templada con escasa nubosidad, observándose nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo estable con ambiente cálido a caluroso y buena presencia de Sol, presentando condiciones frescas en la noche.

El sábado tendremos una mañana fresca a templada con escasa nubosidad, observándose nuevamente neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo cálido a caluroso con cielo despejado comenzándose a moderar las temperaturas en la noche.

Jueves 26

Zona Norte: máxima 35º y mínima 15º

Zona Sur: máxima 32º y mínima 15º

Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 17º

Viernes 27

Zona Norte: máxima 35º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 33º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 18º

Sábado 28

Zona Norte: máxima 36º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 34º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 20º

