Comienzo de semana fresco de mañana y cálido de tarde, el martes desmejora con lluvias y tormentas

Nubel Cisneros prevé tiempo agradable el lunes, de fresco a cálido, pero el martes desmejora con lluvias y tormentas. Mirá el detalle día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta fría con bancos de nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas centro y este. En la tarde se mantendrá el tiempo cálido a caluroso con gradual aumento de nubosidad y humedad hacia el final del periodo.
El martes se espera un inicio de jornada húmeda e inestable con mucha nubosidad desmejorando por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias. La tarde seguirá inestable con tormentas y lluvias aisladas presentando períodos de mejoras parciales.
El miércoles la mañana comienza fresca con restos de nubosidad en las fronteras noreste y este. En la tarde continuará el tiempo templado a ligeramente cálido con cielo despejado previéndose marcado descenso de temperatura en la noche.
Lunes 3
Zona Norte: máxima 30º y mínima 16º
Zona Norte: máxima 28º y mínima 14º
Zona Norte: máxima 25º y mínima 16º
Martes 4
Zona Norte: máxima 27º y mínima 14º
Zona Norte: máxima 23º y mínima 14º
Zona Norte: máxima 20º y mínima 16º
Miércoles 5
Zona Norte: máxima 24º y mínima 6º
Zona Norte: máxima 22º y mínima 6º
Zona Norte: máxima 17º y mínima 8º
