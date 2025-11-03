Javier García interpelará a la ministra Sandra Lazo por decisión del gobierno de rescindir el contrato con Cardama

Los partidos de la coalición resolvieron el fin de semana que la interpelación a la ministra de Defensa Sandra Lazo sea en el Senado, y ante su pedido expreso acordaron que el exministro Javier García sea el senador que la interpele y le exija explicaciones por la decisión del gobierno de rescindir el contrato con el astillero español Cardama (firmado por García en diciembre de 2023).

El gobierno resolvió iniciar el proceso para rescindir el contrato con Cardama al entender que la garantía presentada por el astillero es falsa, presentada por “una empresa de papel”, en referencia al banco EuroCommerce, con sede en Londres inexistente y sin actividad.

El presidente Yamandú Orsi dijo que hay “indicios de estafa o fraude” y que por eso se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación.

Esa denuncia apunta contra Cardama y la garantía, y “los funcionarios públicos” que participaron del proceso, dijo el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez.

En esa línea senadores del Frente Amplio, como Nicolás Viera (MPP), apuntaron a la responsabilidad de los exministros García, por la firma del contrato, y Armando Castaingdebat por aceptar la última garantía que presentó Cardama, a fines de 2024.

Javier García dijo a Subrayado que la situación creada “es de extrema gravedad en lo institucional”, y acusó al gobierno de tener “una vocación de destruir lo hecho por el gobierno anterior”.

“No tiene rumbo para adelante y por eso destruye lo anterior”, resumió.