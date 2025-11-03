RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN EL SENADO

Javier García interpelará a la ministra Sandra Lazo por decisión del gobierno de rescindir el contrato con Cardama

La interpelación a Sandra Lazo por el caso Cardama será en el Senado, y el interpelante será el exministro Javier García, que firmó el contrato con el astillero español.

Javier-García-interpela-noviembre

Los partidos de la coalición resolvieron el fin de semana que la interpelación a la ministra de Defensa Sandra Lazo sea en el Senado, y ante su pedido expreso acordaron que el exministro Javier García sea el senador que la interpele y le exija explicaciones por la decisión del gobierno de rescindir el contrato con el astillero español Cardama (firmado por García en diciembre de 2023).

El gobierno resolvió iniciar el proceso para rescindir el contrato con Cardama al entender que la garantía presentada por el astillero es falsa, presentada por “una empresa de papel”, en referencia al banco EuroCommerce, con sede en Londres inexistente y sin actividad.

El presidente Yamandú Orsi dijo que hay “indicios de estafa o fraude” y que por eso se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación.

javier garcia: me consta que en el frente amplio hay bronca por lo que hicieron con el presidente
Seguí leyendo

Javier García: "Me consta que en el Frente Amplio hay bronca por lo que hicieron con el presidente"

Esa denuncia apunta contra Cardama y la garantía, y “los funcionarios públicos” que participaron del proceso, dijo el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez.

En esa línea senadores del Frente Amplio, como Nicolás Viera (MPP), apuntaron a la responsabilidad de los exministros García, por la firma del contrato, y Armando Castaingdebat por aceptar la última garantía que presentó Cardama, a fines de 2024.

Javier García dijo a Subrayado que la situación creada “es de extrema gravedad en lo institucional”, y acusó al gobierno de tener “una vocación de destruir lo hecho por el gobierno anterior”.

“No tiene rumbo para adelante y por eso destruye lo anterior”, resumió.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Policiales

Dos muertos en accidente cerca de Piriápolis; tercer vehículo afectado era conducido por policía alcoholizado
8 DE OCTUBRE Y JAIME CIBILS

Intentó rebasar un vehículo, esquivó una moto que iba en sentido contrario, chocó con otro estacionado y volcó
EL TIEMPO

Calor, nubes y luego inestabilidad: el pronóstico de Nubel Cisneros para el arranque de la semana
LA CAPUERA

Dos conductores de 18 y 22 años chocaron en Maldonado: estaban alcoholizados
accidente fatal

Motociclista murió al chocar con taxi; la moto era robada, no tenía libreta y tenía alcohol en sangre

Te puede interesar

Mataron a un adolescente de 17 años en el barrio Reducto: le dieron tres disparos el domingo y murió este lunes
MONTEVIDEO

Mataron a un adolescente de 17 años en el barrio Reducto: le dieron tres disparos el domingo y murió este lunes
Consejo de Ministros. Foto: Presidencia.
EN SUÁREZ Y REYES

Consejo de Ministros analiza con Orsi cambios al presupuesto y el caso Cardama
Javier García interpelará a la ministra Lazo por la decisión del gobierno de rescindir el contrato con Cardama video
EN EL SENADO

Javier García interpelará a la ministra Lazo por la decisión del gobierno de rescindir el contrato con Cardama

Dejá tu comentario