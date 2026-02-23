RECIBÍ EL NEWSLETTER
el informe de Nubel Cisneros

Comienzo de semana caluroso e inestable, con lluvias aisladas; mirá el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo caluroso pero inestable, con lluvias aisladas en varias zonas del país. Los detalles del informe día a día.

aerea-nublado-lunes

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes comienza templada con cielo parcialmente nublado, observándose algunas neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde continuará el tiempo cálido a caluroso con cielo nublado, inestabilizándose la zona norte.

El martes se espera un inicio de jornada húmeda e inestable con mucha nubosidad generando lluvias y lloviznas aisladas. En la tarde continuará inestable con abundante nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas aisladas principalmente en las zonas noreste y norte, mejorando por el suroeste con descenso de temperatura.

celulares en clases: ¿si o no?, un debate para la educacion
Seguí leyendo

Celulares en clases: ¿sí o no?, un debate para la educación

El miércoles tendremos un inicio de jornada templada con restos de nubosidad en la frontera noreste, lo que en las primeras horas mantendrá inestable la zona. En la tarde continuará cálido con nubosidad variable, manteniendo temperaturas frescas en la noche.

Lunes 23

Zona Norte: máxima 34º y mínima 18º

Zona Sur: máxima 30º y mínima 18º

Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 20º

Martes 24

Zona Norte: máxima 35º y mínima 18º

Zona Sur: máxima 33º y mínima 18º

Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 20º

Miércoles 25

Zona Norte: máxima 34º y mínima 15º

Zona Sur: máxima 29º y mínima 15º

Zona Metropolitana: máxima 26º y mínima 17º

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Inicio de clases con nueva ola de calor y temperaturas que llegarán a los 40°, anunció Nubel Cisneros
rocha

Un carpincho fue visto en playa oceánica en La Paloma; el agua salada no es su hábitat natural pero la escena se repite
TORMENTAS Y LLUVIAS

Meteorología actualizó la doble advertencia amarilla; afecta a 6 departamentos
TESTIMONIO

"Hoy comí dos paquetitos de galletitas": el relato de Juan, que vive en las calles de Ciudad Vieja
EMPRESARIALES

Convenio del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) con la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU)

Te puede interesar

Gobierno resolvió declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico para localidades de diez departamentos video
MINISTERIO DE GANADERÍA

Gobierno resolvió declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico para localidades de diez departamentos
MGAP declara la emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar detectada en tres departamentos video
RESOLUCIÓN

MGAP declara la emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar detectada en tres departamentos
Canal 10 estrenó su nuevo stream con récord de audiencia y fuerte apuesta multiplataforma video
YOUTUBE

Canal 10 estrenó su nuevo stream con récord de audiencia y fuerte apuesta multiplataforma

Dejá tu comentario