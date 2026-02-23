Comienzo de semana caluroso e inestable, con lluvias aisladas; mirá el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé un comienzo de semana con tiempo caluroso pero inestable, con lluvias aisladas en varias zonas del país.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes comienza templada con cielo parcialmente nublado, observándose algunas neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde continuará el tiempo cálido a caluroso con cielo nublado, inestabilizándose la zona norte.

El martes se espera un inicio de jornada húmeda e inestable con mucha nubosidad generando lluvias y lloviznas aisladas. En la tarde continuará inestable con abundante nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas aisladas principalmente en las zonas noreste y norte, mejorando por el suroeste con descenso de temperatura.

El miércoles tendremos un inicio de jornada templada con restos de nubosidad en la frontera noreste, lo que en las primeras horas mantendrá inestable la zona. En la tarde continuará cálido con nubosidad variable, manteniendo temperaturas frescas en la noche. Lunes 23 Zona Norte: máxima 34º y mínima 18º Zona Sur: máxima 30º y mínima 18º Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 20º Martes 24 Zona Norte: máxima 35º y mínima 18º Zona Sur: máxima 33º y mínima 18º Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 20º Miércoles 25 Zona Norte: máxima 34º y mínima 15º Zona Sur: máxima 29º y mínima 15º Zona Metropolitana: máxima 26º y mínima 17º

