Comienzan a operar este miércoles los nuevos escáneres en el puerto de Montevideo

Al respecto, el director de Aduanas dijo que el puerto contaba "con un solo escáner, del 2007", y agregó: “Como director de Aduanas siento un enorme orgullo por esta concreción. Que nadie dude que la prioridad es el combate al narcotráfico. Nunca me tembló la mano ni me va a templar para combatir el narcotráfico. No voy a permitir que nadie diga que no es así".

Por su parte, la ministra Arbeleche apuntó que el gobierno anterior no atendió la necesidad de contar con más escáneres en el puerto, y agregó: "este gobierno escuchó el reclamo".